[Rumeur] 380 000 Switch 2 déjà expédiées vers l'Amérique du Nord ?

Un indice sur la date de sortie ?

Mais ce n'est qu'une rumeur !

Alors que la Nintendo Direct dédiée à la Switch 2 approche à grands pas — il est prévu pour le 2 avril prochain , une nouvelle rumeur pourrait bien renforcer l'idée d'un lancement pas si lointain. C'est une théorie qui fait débat et divise au sein même de l'équipe de Puissance Nintendo d'ailleurs.D'après un post publié sur le forum Famiboards, plus de 380 000 unités de la future console de Nintendo auraient déjà été expédiées en Amérique du Nord dès janvier 2025. L’utilisateur LiC, à l’origine de cette information, affirme qu’une usine vietnamienne nommée HVBG (Hosiden Corporation), sous contrat avec Nintendo, aurait produit et envoyé exactement 383 000 consoles vers les États-Unis et le Canada. En plus de cela, 41 598 stations d'accueil auraient également été expédiées.Si ces chiffres sont exacts, cela pourrait signifier que Nintendo accélère activement sa production en vue d’un lancement dans les prochains mois. Généralement, les consoles sont expédiées quelques mois avant leur sortie officielle afin d’assurer un stock suffisant pour le jour J.Avec la Nintendo Direct spéciale Switch 2 programmée le 2 avril 2025, il est possible que Nintendo dévoile enfin la fenêtre de sortie exacte de sa nouvelle console. Pour l’instant, les estimations évoquent une sortie en fin d’année 2025 — les plus impatients espérant une sortie de la console dès ce mois de juin, et l’expédition de plusieurs centaines de milliers d’unités dès ce début d'année pourrait en effet suggérer une arrivée plus tôt que prévu.D’après la rumeur, ces 383 000 unités ne seraient qu’un premier lot. L’usine HVBG aurait déjà reçu les composants nécessaires à la production d'un million de consoles, ce qui signifie que de nouvelles vagues d’expéditions pourraient suivre dans les semaines à venir. Cette rumeur va dans le sens des déclarations de ces derniers mois, Nintendo étant déterminé à proposer un lancement sans drama autour des volumes disponibles, pour éviter les pénuries qui font généralement le bonheur des scammers... et nuisent terriblement à l'image de marque.En effet, Nintendo cherche probablement à éviter la pénurie qui avait frappé le lancement de la Switch en 2017. Avec une demande potentiellement très élevée, la firme pourrait vouloir anticiper et sécuriser un stock important avant l’annonce officielle de la sortie.Vous avez bien noté la présence du [Rumeur] inhérent aux news dont l'origine est un forum de discussion sur Internet, et non une source officielle. Aucune preuve tangible n’a été fournie à ce jour, et Nintendo n’a bien sûr pas commenté cette supposée expédition de consoles.La rumeur ne nous permet pas de savoir si Nintendo expédie également des Switch 2 vers ses centres logistiques d'Europe, mais l'espoir est permis : avec la guerre des tarifs douaniers à laquelle se livre le nouveau président américain, il est possible que le prix public de vente d'une console devienne prohibitif aux USA, favorisant de fait la console de ce côté-ci de l'Atlantique.Mais avant de parler prix, parlons de date de lancement : il nous tarde d'en savoir plus, et on espère que le Nintendo Direct du 2 avril prochain répondra sans ambiguïté à cette question !Source : Famiboards