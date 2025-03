Splatoon 3 : la mise à jour 9.3.0 débarque avec des ajustements d’armes et des correctifs

Une première mise à jour pour 2025

Des armes plus rapides et mieux équilibrées

Sploosh-o-matic, Splattershot Jr., Aerospray et Dapple Dualies : vitesse des tirs augmentée de 3 %, distance de vol allongée.

N-ZAP '85 et '89 : vitesse de déplacement en tirant augmentée de 5 %, précision améliorée au sol.

Painbrush et Mini Splatling : temps entre deux attaques réduit pour une meilleure réactivité.

Heavy Splatling et Order Splatling Replica : temps de charge réduit, durée de tir augmentée de 11 %.

Splat Dualies : portée des tirs améliorée pour mieux toucher les adversaires.

Ultra Stamp : explosions bien plus puissantes, avec un impact maximal montant de 60 à 220 points de dégâts.

Trizooka : durée d’activation légèrement réduite, dégâts diminués sur les bords de l’explosion pour un meilleur équilibrage.

Des ajustements pour les Splatfests

Eeltail Alley et Crableg Capital : certaines zones ne peuvent plus être encrées pour réduire l’avantage de certaines équipes.

Hammerhead Bridge et MakoMart : ajout de protections pour faciliter l’avancée des attaquants.

Bluefin Depot : réorganisation des obstacles et des plateformes pour favoriser un gameplay plus dynamique.

De nombreux correctifs en multijoueur

Correction d’un problème avec le Super Jump, qui permettait parfois d’être immunisé aux attaques à l’atterrissage.

Correction d’un bug du Luna Blaster qui provoquait des vibrations inutiles sur la manette.

Amélioration du comportement des tirs du Bloblobber contre les barricades, qui ne s’affichaient pas correctement.

Réglage de la stabilité des déplacements des Dualies et Splatana, qui pouvaient provoquer un décalage sur l’écran des autres joueurs.

Révision du comportement du Reefslider, qui pouvait mal s’afficher en cas de collision avec le bouclier du Rainmaker.

Une mise à jour tournée vers le long terme

