C'est officiel : Pokémon GO et Pikmin Bloom changent de mains, Niantic vend son catalogue à Scopely

Niantic vend Pokémon GO et Pikmin Bloom à Scopely

Scopely, un nouveau propriétaire sous surveillance

Pourquoi Niantic a pris cette décision ?

Quel avenir pour Pokémon GO et les autres jeux ?

Ce qui n’était encore qu’une rumeur il y a quelques semaines vient d’être confirmé : Niantic cède Pokémon GO, Pikmin Bloom et Monster Hunter Now à Scopely, un éditeur de jeux mobiles bien connu pour Monopoly GO!. Cette transaction s’élève à 3,5 milliards de dollars, avec un total de 3,85 milliards en comptant les liquidités redistribuées aux actionnaires de Niantic.Cette annonce est vraiment un événement majeur pour les jeux en réalité augmentée développés par Niantic. Alors que l’entreprise s’apprête à se recentrer sur l’intelligence artificielle et la cartographie spatiale, les équipes derrière Pokémon GO et ses jeux dérivés rejoindront Scopely, qui prendra désormais le relais du développement et de la gestion des services en ligne.Scopely, un géant du mobile, s’est forgé une réputation avec des jeux à monétisation agressive, comme Marvel Strike Force et Star Trek Fleet Command. Cette acquisition inquiète déjà une partie de la communauté, notamment sur Pokémon GO : on craint une augmentation des microtransactions et un changement d’orientation du jeu.Dans une lettre ouverte aux joueurs, Ed Wu, vice-président de Pokémon GO, a tenu à rassurer les fans :Scopely insiste sur son engagement à préserver l’expérience des joueurs et à soutenir la vision originale de Pokémon GO et de Pikmin Bloom. Reste à voir si ces belles promesses seront tenues sur le long terme.Cette vente marque la fin d’une époque pour Niantic, qui avait bâti son succès sur Pokémon GO. Malgré son immense popularité, l’éditeur a rencontré des difficultés à réitérer ce succès, avec plusieurs échecs (comme Harry Potter: Wizards Unite, rapidement abandonné).Niantic souhaite désormais se concentrer sur la réalité augmentée et l’intelligence artificielle avec une nouvelle entité, Niantic Spatial Inc., spécialisée dans la cartographie géospatiale et l’IA. A vrai dire, on ne sait pas trop ce que cela implique ni représente, mais il semblerait que pour Niantic, le meilleur soit derrière lui avec ces jeux mobiles, préférant tourner la page et se consacrer à de nouveaux projets.John Hanke, PDG de Niantic, explique le pourquoi du comment de cette décision :Avec cette acquisition, la question du futur tel qu'on peut l'imaginer pour Pokémon GO se pose plus que jamais. Scopely aura-t-il les moyens (et la volonté) de maintenir l’équilibre entre expérience gratuite et monétisation raisonnable ?Les précédentes décisions de Niantic, comme la réduction des raids à distance et l’augmentation du prix des événements, avaient déjà créé des tensions dans la communauté. Si Scopely pousse encore plus loin la monétisation agressive, plus de joueurs risquent de quitter le jeu et préférer d'autres applications moins gourmandes en monnaie virtuelle issue de transactions financières bien réelles.De l’autre côté, cette acquisition pourrait aussi apporter un souffle nouveau, avec plus d’investissements et un soutien technique renforcé. C'est la promesse en tout cas que fait Scopely qui prend les commandes de Niantic aujourd'hui.Que pensez-vous de cette vente ? Bonne ou mauvaise nouvelle pour Pokémon GO et ses joueurs ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord Sources : blogs de Niantic et Scopely Eurogamer et Vooks