La Super Nintendo gagne en vitesse avec l’âge

Une hausse de fréquence confirmée par des tests

Un phénomène amplifié par la chaleur

Les produits électroniques ont tendance à ralentir avec l’âge. L’usure des composants, l’oxydation et l’absence de mises à jour logicielles finissent par affecter les performances des appareils. Mais contre toute attente, la Super Nintendo semble aller à l’encontre de cette logique.Une découverte récente révèle en effet que la console 16-bit de Nintendo ne ralentit pas avec le temps… mais accélère ! Plus précisément, c’est son Audio Processing Unit (APU), le processeur dédié au son, qui fonctionne plus rapidement aujourd’hui qu’à sa sortie dans les années 90.Cette étude a été menée par TASbot, un programme bien connu dans la scène du speedrun. Pour obtenir des données précises, 143 propriétaires de SNES ont été sollicités via le réseau social Bluesky.Les joueurs participants ont exécuté un test appelé smpspeed ROM, développé par lidnariq, à l’aide de cartouches flash. Les résultats sont sans appel :- L’Audio Processing Unit (APU), responsable du son, fonctionne aujourd’hui à une fréquence plus élevée que lors du lancement de la console.- La fréquence DSP moyenne est désormais de 32 076 Hz, contre 31 965 Hz à l’origine, et elle peut monter jusqu’à 32 182 Hz.- Cette accélération est progressive, et augmente encore plus quand la console chauffe.Ce décalage de 217 Hz peut théoriquement entraîner un léger changement de ton dans les jeux, certaines notes étant jouées plus hautes qu’à l’époque.TASbot, un bot utilisé pour exécuter des speedruns automatisés a compilé le résultat des tests produits par plusieurs dizaines de possesseurs d'une console. En analysant le comportement du processeur audio via un test spécifique (le smpspeed ROM), les chercheurs ont constaté une hausse de la fréquence de traitement audio.À l’époque de sa commercialisation, l’APU de la SNES tournait à 31 965 Hz. Aujourd’hui, il atteint 32 182 Hz, soit un écart de 217 Hz.Conséquence ? Certains sons et musiques pourraient être joués à un ton légèrement plus élevé que prévu, modifiant potentiellement la perception auditive des jeux sur les consoles d’origine.L’étude souligne également que plus la SNES chauffe, plus ce phénomène s’amplifie. L’explication exacte n’a pas encore été entièrement élucidée, mais plusieurs hypothèses sont avancées :- Vieillissement des composants électroniques, modifiant légèrement leurs propriétés- Altération des cristaux d’horloge, impactant la précision des cycles de traitement- Effet thermique, provoquant un léger changement dans la vitesse des circuitsCe qui est certain, c’est que les Super Nintendo d’aujourd’hui ne tournent plus exactement comme celles des années 90. Vous avez une SNES chez vous ? Avez-vous remarqué des changements dans le son de vos jeux ? Partagez votre expérience en commentaire ou sur notre serveur Discord Source : TASBot sur Blusky via GoNintendo