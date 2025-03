Nintendo Switch 2 : un brevet dévoile une possible évolution du chat dans les jeux multijoueurs

Vers une intégration native du chat vocal ?

Un lien avec le mystérieux bouton "C" des nouveaux Joy-Con ?

Parmi les lacunes de la Nintendo Switch, l’absence de chat vocal intégré et facile d'utilisation figure en bonne place. Jusqu’à présent, Nintendo obligeait les joueurs à utiliser une application mobile externe pour communiquer en ligne, une solution peu pratique comparée aux services natifs proposés sur les consoles concurrentes.Mais les choses pourraient changer avec la Nintendo Switch 2. Un brevet récemment découvert par le site Wccftech laisse entendre que Nintendo explore des solutions pour intégrer un chat vocal directement dans l’OS de sa prochaine console. Ce brevet , déposé en novembre 2024 et publié la semaine passée aux États-Unis, décrit une technologie permettant d’implémenter un chat de proximité dans les jeux multijoueurs. Ce système permettrait d’entendre les autres joueurs en fonction de leur position relative dans l’espace de jeu, avec un volume sonore s’adaptant progressivement à la distance.Si ce brevet laisse entrevoir des évolutions significatives, il ne garantit pas encore que la Nintendo Switch 2 disposera d’un chat vocal intégré à son système. En effet, la documentation technique ne précise pas si cette fonctionnalité serait directement gérée par la console ou si Nintendo imposerait à nouveau une solution via une application mobile externe.Toutefois, cette avancée pourrait marquer un tournant pour les jeux en ligne sur Switch 2. L’intégration du chat de proximité dans les jeux first-party de Nintendo (comme un futur Mario Kart 9 ou un nouveau Splatoon) suggère que Big N a bien entendu les critiques des joueurs et donc décidé de moderniser son approche du multijoueur.Un autre élément intrigue : selon plusieurs rumeurs, la Switch 2 comporterait un nouveau bouton "C" sur ses Joy-Con, dont l’usage reste inconnu. Certaines spéculations évoquent une fonctionnalité dédiée au chat vocal, bien que rien ne permette pour l’instant de le confirmer.Bref, tous les regards se tournent vers le Nintendo Direct du 2 avril 2025 : il pourrait enfin lever le voile sur l’interface et les nouvelles fonctionnalités de la Switch 2, y compris sur la gestion du chat vocal ! On place la barre très haute pour ce Nintendo Direct !Comme toujours avec les brevets, rien ne garantit que cette technologie sera effectivement mise en place. Nintendo enregistre régulièrement des innovations qui ne voient jamais le jour.Et vous, espérez-vous comme nous que Nintendo va enfin moderniser son chat vocal sur Switch 2 ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : Wccftech via NintendoLife