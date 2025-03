[MAR10 DAY] Super Mario Bros. 3 rejoint Nintendo Music !

Nintendo célèbre le Mario Day (10 mars, ou MAR10) en musique ! Aujourd’hui, la firme de Kyoto enrichit son application Nintendo Music en y ajoutant la bande-son légendaire de Super Mario Bros. 3, le dernier grand volet 8-bit de la saga.Les abonnés Nintendo Switch Online peuvent dès maintenant plonger dans les mélodies inoubliables de ce jeu culte, des nappes jazzy du monde 1 aux rythmes enjoués des niveaux souterrains, sans oublier l’iconique air de carte du monde qui a marqué des générations de joueurs.Lancé discrètement à l’automne dernier, Nintendo Music est une application qui permet aux abonnés du service en ligne de Nintendo d’écouter des bandes-son emblématiques issues des jeux de la firme. Après l’ajout récent des musiques de The Legend of Zelda: A Link to the Past, c’est maintenant au tour de Super Mario Bros. 3 de rejoindre la bibliothèque sonore.Nintendo avait promis un élargissement progressif du catalogue, et jusqu’à présent, l’éditeur tient parole en proposant régulièrement de nouveaux albums issus de son patrimoine vidéoludique. Chaque semaine, on vit au gré des ajouts proposés par Nintendo, de mélodies inoubliables à d'autres parfois plus dispensables... mais on sait aussi que tous les goûts sont dans la nature !Si Super Mario Bros. 3 reste gravé dans les mémoires pour son gameplay innovant et ses costumes mythiques (hello Tanooki Suit!), sa bande-son composée par Koji Kondo a aussi joué un rôle clé dans son succès. Entendre ces morceaux aujourd’hui, c’est un voyage nostalgique garanti pour tous les fans de la série qui rappellera on en est sûr de sacrés souvenirs à plusieurs générations de joueurs !Cette mise à jour de Nintendo Music tombe à pic pour accompagner les festivités du Mario Day 2025. Entre les annonces d'un nouveau set LEGO Mario Kart , l' ajout d'un thème Mario Bros à Alarmo , et maintenant cet ajout musical, Nintendo sait comment entretenir la flamme autour de son héros moustachu en ce 10 mars !