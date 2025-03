[MAR10 DAY] LEGO Mario Kart : un nouveau set collector se dévoile pour le Mario Day !

Galerie images





Alors que les festivités du Mario Day battent leur plein, une fuite surprenante mais pour autant agréable est venue réveiller les fans de Nintendo et de LEGO. Un set LEGO Super Mario dédié à Mario Kart est apparu sur un site officiel australien, révélant en avance son contenu et sa date de sortie prévue pour le 15 mai 2025.Baptisé Mario Kart – Mario & Standard Kart (72037), ce set destiné aux adultes propose une reproduction détaillée du kart standard de Mario, avec une figurine articulée du plombier moustachu. LEGO et Nintendo viennent tout juste d'officialiser le produit, qui sortira le 15 mai 2025 !Ce modèle s’inscrit dans une gamme dédiée aux collectionneurs et aux amateurs de dioramas, on a plusieurs modèles dans la gamme Lego comme nous petit préféré le Bloc Point d'Interrogation Mario, la Nintendo Entertainment System, ou encore Bowser. Avec ses 1 972 pièces, ce nouveau set propose un Mario aux bras et à la tête articulés, confortablement installé derrière le volant de son kart emblématique.Parmi les caractéristiques mises en avant par la description officielle :- Un design fidèle à l’univers Mario Kart, avec des détails réalistes- Un socle spécial, permettant d’exposer le kart sous différents angles dynamiques, comme en plein drift ou à pleine vitesse- Un guide de construction immersif, disponible en version papier et via l’application LEGO Builder- Un modèle imposant, mesurant 22 cm de haut, 32 cm de long et 19 cm de largeAvec un prix affiché de 169.99 € sur Lego.com , ce set s’adresse clairement aux fans et collectionneurs adultes à la recherche d’une pièce de décoration geek digne de ce nom... ou qui veulent tout simplement compléter leur série de superbes sets LEGO X NintendoSource : Bricks Megastore puis Lego.com