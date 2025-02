Rumeur : Pokémon GO, et les autres jeux de Niantic bientôt vendus à un fond saoudien

Près de dix ans après la sortie de Pokémon GO a permis à l'entreprise de se faire connaître du grand public, Niantic s'apprêterait à tourner la page en vendant sa branche dédiée aux jeux vidéo.Comme souvent dans ce secteur, c'est Bloomberg qui annonce que Niantic s'apprêterait à conclure un deal avec l'entreprise Scopely Inc., détenue par un fond souverain saoudien.Connue pour son travail sur Pokémon GO, l'entreprise Niantic Labs, qui a commencé comme une start-up interne à Google, a surtout travaillé sur des jeux mobiel à base de réalité augmentée comme Ingress avant de s'élargir à des licences Harry Potter: Wizards Unite, Pikmin Bloom ou encore Monster Hunter Now.Aujourd'hui, l'entreprise serait donc à deux doigts de revendre sa branche dédiée aux jeux vidéo à Scopely Inc. Le montant de la transaction s'élèverait à 3,5 milliards de dollars. Scopely appartient elle même à Savy Games Group, une filiale du fond public d'investissement saoudien. Ce même fond qui possède 6,3% de participation au sein de Nintendo.L'Arabie Saoudite a fait du secteur des jeux vidéo l'un de ses axes de développement à l'international et s'est positionnée sur plusieurs deals récemment. L'arrivée de jeux comme Pokémon GO (développé tout de même en collaboration avec Nintendo) permettrait de renforcer encore un peu plus sa présence. Affaire à suivre !