Glover revient sur Nintendo Switch !

Glover - Release Date | PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie X|S and Nintendo Switch! Retrouvez la vidéo sur YouTube

Qui l'aurait cru ?Les plus anciens se rappelleront d'un jeu d'aventure intrigant sur Nintendo 64 où le joueur incarne un gant. Les joueurs de la console au trident vont pouvoir reprendre de la manette désormais sur les non moins originaux Joy-Cons.Glover vous propose donc d'incarner le gant magique d'un sorcier qui se retrouve séparé de lui. Vous devrez jongler entre les ballons et les cristaux à collecter puis les ramener au château pour que la paix soit rétablie dans le monde. Le jeu alterne des phases d'aventures, de puzzles et d'énigmes qui vous demandera par moments de sacrées prouesses d'agilité et de réflexion.Le trailer diffusé par l'éditeur QUByte Interactive sur YouTube montre que des efforts ont été faits au niveau du framerate et de la finesse graphique. En effet, le jeu sorti pour les fêtes de fin d'année en 1998 et comme de nombreux jeux portés sur cette première génération de consoles 3D accusent fortement le poids des années.Le jeu sera donc disponible en téléchargement sur l’eshop du Nintendo Switch le 27 février 2025 au prix de 19,99€.