[Rumeur] Le prix du set LEGO x Game Boy est en fuite sur Internet et pourrait vous surprendre

Falconbrickstudios a encore frappé : sur son compte Instagram dont on a tiré la capture ci-dessous, un des leakers préférés des fans de Lego a semble-t-il identifié des précisions sur le set LEGO x Game Boy que Nintendo et Lego ont révélé début janvier.En effet, selon Falconbrickstudios, ce set LEGO X Game Boy porterait le numéro 72046. Ce set ne compterait que 421 pièces, ce qui est assez peu et va donc traduire un prix de vente relativement raisonnable pour un set Lego : 59.99 $. Le prix en euro ne devrait pas être bien différent.Si l’information se confirme, cette Game Boy LEGO serait bien plus accessible que d’autres produits issus du partenariat entre Nintendo et LEGO. À titre de comparaison, la NES Lego coûtait 229,99 € à sa sortie, et le Bloc Point d'Interrogation Super Mario tournait autour des 200 €.Avec un prix d’environ 60 €, cette réplique de la plus célèbre des consoles portables pourrait séduire aussi bien les collectionneurs que les nostalgiques qui ont grandi avec Tetris et Pokémon Rouge/Bleu. C'était hier, n'est-ce pas ?Il n'y a guère de suspense sur l'exactitude des fuites rapportées par Falconbrickstudios, mais comme toujours, il vaut mieux prendre l’information avec prudence tant que LEGO et Nintendo n’ont pas officialisé le prix du produit. Mais à 60€, c'est très certainement un set qu'on ajoutera rapidement à notre petite collection de Lego Nintendo, par vous ?Source : Instagram