[Alerte] Deux cartouches NES de l'éditeur Limited Run Games peuvent endommager votre console

Un problème de fabrication avec un fournisseur externe

Retrait des ventes et remplacement des cartouches

Option 1 : recevoir un remplacement avec une version corrigée, fabriquée cette fois-ci par leur partenaire habituel (cette option sera appliquée automatiquement, sans besoin de contacter le support).

Option 2 : obtenir un remboursement intégral en contactant le service client.

Est-ce un coup dur pour les éditions rétro ?

C’est une mise en garde peu commune que vient de lancer Limited Run Games à l’attention de ses clients. L’éditeur spécialisé dans les éditions physiques rétro alerte sur un problème sérieux affectant deux de ses cartouches NES, Rugrats: Adventures in Gameland et Piopow.Selon un défaut de fabrication, leur utilisation prolongée pourrait endommager à la fois les cartouches mais aussi (et peut-être surtout, finalement !!!) les consoles NES originales. En attendant une solution, Limited Run Games recommande purement et simplement de ne plus les insérer dans une NES sous peine de la "griller".L'éditeur a contacté ses clients par email pour les informer de la situation et de nombreuses captures comme celle-ci ont fleuri sur les réseaux sociaux comme ici sur BSky Selon Limited Run Games, ces cartouches n’ont pas été produites par leur fabricant habituel, qui a déjà travaillé sur plus de 30 titres sans problème. Pour ces deux jeux, la production a été confiée à un autre fournisseur qui avait peu d’expérience sur ce type de produits.Ce changement a conduit à un défaut dans la régulation de la tension électrique des cartouches, ce qui signifie qu'elles puisent leur énergie directement à partir de signaux non prévus pour cela. Comme l’explique un technicien cité par Time Extension (voir en source), ces cartouches sont de véritables "bombes à retardement" pour l’électronique de la NES. La plus grande prudence est de mise donc, et on vous recommande de laisser ces cartouches dans vos vitrines de collection, pour préserver la santé électronique de votre NES.Face à cette situation, Limited Run Games a immédiatement retiré les deux jeux concernés de la vente et s’engage à examiner l’ensemble de son catalogue NES produit par ce fournisseur afin d’identifier d’éventuelles autres anomalies. Pour les joueurs ayant déjà acheté ces cartouches, deux options sont disponibles :Notez que Limited Run Games ne demande pas le retour des cartouches défectueuses, mais insiste sur le fait qu’elles ne doivent plus être utilisées sur une NES. Là, le message est clair, et passé, si d'aventure vous aviez craqué pour ces deux jeux NES de la part d'un éditeur qui ne manque jamais d'imagination avec ses éditions spéciales.Cette mésaventure jette-t-elle une ombre sur la fiabilité des éditions rétro modernes, alors que les cartouches NES connaissent un regain d’intérêt auprès des collectionneurs et des amateurs de jeux physiques ? Il faut dire que la perspective de jouer à un jeu contemporain sur une console qui a soufflé ses 40 bougies est plus que réjouissant, mais n'est donc pas sans risque.On n'en est pas sûr, mais cela montre bien que la production de cartouches par un tiers qui n'est pas le fabricant officiel n'est pas un acte anodin : l'électronique embarquée dans les produits, même au niveau d'une cartouche de jeu comme on le voit ici, peut susciter de grands dégâts matériels en cas de souci.Et il faut aussi admettre que ce n’est pas la première fois qu’un éditeur indépendant est confronté à des problèmes techniques avec des cartouches conçues pour d'anciennes générations de consoles. Limited Run Games sembler limiter le problème à deux titre, mais pour l’instant, mieux vaut ranger soigneusement ces deux jeux en attendant que l'éditeur puisse proposer une solution de remplacement et vous permettre de jouer à Rugrats ou Piopow sur votre bonne vieille NES.Possédez-vous l’une de ces cartouches ? Elle est encore plus collector désormais ! Comptez-vous demander un remplacement ou un remboursement ? Partagez vos réactions en commentaire ou sur notre serveur Discord Source : Time Extension via Eurogamer