[MAR10 DAY] Un bundle Switch OLED Super Mario Bros. Wonder annoncé en Am. du Nord

Announce date: Around 27 Feb 2025 pic.twitter.com/0YCxb6I22W — billbil-kun (@billbil_kun) February 20, 2025

À l’approche du MAR10 Day, Nintendo s’apprête à célébrer le plombier moustachu avec un tout nouveau bundle Switch OLED. Ce pack spécial, prévu pour les États-Unis et le Canada, inclura une console aux Joy-Con rouge et bleu – les couleurs iconiques du modèle original – accompagnée d’une version numérique de Super Mario Bros. Wonder et d’un abonnement de trois mois au Nintendo Switch Online. Disponible à partir du 27 février, ce pack est d’ores et déjà en précommande chez Best Buy outre-Atlantique.Même si la Switch entame ses dernières années, Nintendo continue de la mettre en avant avec des éditions spéciales — et il risque d'en falloir d'autres pour atteindre les projections de vente à court-terme de la console.Ce bundle tombe à pic pour le MAR10 Day, la journée dédiée à Mario célébrée chaque 10 mars. Super Mario Bros. Wonder, le jeu de plateforme de 2023, est une des dernières occasions de mettre en avant l’un des récents succès de la console. Et un bonheur n'arrivant jamais seul, Nintendo offre aussi un abonnement temporaire au Nintendo Switch Online pour prolonger l’expérience en ligne. 3 mois, c'est un peu rat, mais ça permettra aux joueurs de découvrir le service s'ils ne le connaissent pas encore !L’arrivée de ce pack soulève quelques questions alors qu'approche le Nintendo Direct du 2 avril prochain qui lèvera le voile sur les premiers jeux de la Switch 2. Faut-il y voir une ultime tentative pour séduire de nouveaux joueurs avant l’arrivée de la prochaine génération ? Ou simplement un moyen de surfer sur la popularité indémodable de Mario ? Ou encore une sympathique façon de marquer le coup, avec un bundle, ce qui n'est pas un petit effort avec la logistique que cela implique tant au niveau des chaines d'assemblage que des chaines d'approvisionnement.Noter que la photo de la Switch proposée sur la fiche de Best Buy n'est pas bonne : ci-dessous, c'est une photo de la Switch classique, vous verrez juste ensuite le pack officiel de la Switch OLED avec sa station d'accueil blanche.Dans tous les cas, ce bundle constitue une belle opportunité pour ceux qui souhaiteraient s’offrir la meilleure version de la Switch avec l’un des jeux de plateforme les plus marquants de ces dernières années... en ne faisant aucun sacrifice sur les couleurs, revenant aux fondamentaux avec les Joy-Cons bleus et roses emblématiques de la Switch classique.Ce pack vous fait-il envie ? On aurait bien voulu que Nintendo aille un peu plus loin dans la personnalisation de la console avec un petit hommage à Mario en peinture vernie ou sur la station d'accueil de la console, mais Nintendo a sans doute aussi cherché à rationnaliser ses coûts de production en prenant dans le stock de Joy-Cons d'un côté et dans son stock de docks anthracite de l'autre.Pour rappel, en Europe, le bundle Super Mario Bros Wonder OLED version était accompagné des Joy-Cons de couleur blanche.Source : Twitter