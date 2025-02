EA Sports FC 25 bientôt à l'essai pour les abonnés Nintendo Switch Online

Toujours plus de Jeux à l'essai sur Nintendo Switch !



Les abonnés Nintendo Switch Online vont bientôt pouvoir essayer EA SPORTS #FC25 gratuitement grâce à l'offre Jeux à l'essai !



— Nintendo France (@NintendoFrance) February 20, 2025

Régulièrement, les abonnés au service de jeu en ligne de la Nintendo Switch peuvent essayer gratuitement des jeux. Prochainement ce sera la dernière déclinaison du jeu de football de EA d'être disponible à l'essai.EA SPORTS FC 25 sera en effet à l'essai à partir du lundi 24 février :Plus précisément, du 24 février au 2 mars, les abonnés au Nintendo Switch Online (quelque soit la formule) pourront s'essayer à la simulation de football dans sa version complète, et cela gratuitement.Le jeu est disponible dès à présent en téléchargement sur l'eShop et sera déverrouillé dès lundi.