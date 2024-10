Le pack Nintendo Switch modèle OLED avec Super Mario Bros. Wonder maintenant disponible en Europe

Faut-il craquer pour ce bundle ?

Un nouveau pack console arrive pour offrir aux fans de Mario une bonne raison de passer à la version OLED de la Nintendo Switch ! En effet, disponible dès aujourd'hui, le pack Nintendo Switch Modèle OLED avec Super Mario Bros. Wonder en tant que logiciel préinstallé est proposé à la vente. Dans le pack, les joueurs trouveront également un abonnement de 12 mois au service de jeu en ligne Nintendo Switch Online.Le modèle OLED de la Nintendo Switch offre une expérience visuelle de qualité supérieure avec son écran OLED 7 pouces. La console bénéficie d'un support ajustable, d'une station d’accueil avec port Ethernet et d'une mémoire interne de 64 Go.Le pack inclut également un abonnement de 12 mois à Nintendo Switch Online. Avec cet abonnement, vous pourrez évidemment accéder au jeu en ligne, bénéficier des sauvegardes cloud et pourrez jouer à une bibliothèque de plus de 100 jeux NES, Super Nintendo et Game Boy sur les consoles virtuelles exclusives au service NSO.Ce pack complet est disponible dans le commerce dès maintenant, il vous permettra de jouer à un des meilleurs jeux de plateforme de la Nintendo Switch : Super Mario Bros Wonder.Quand nous avons reçu le communiqué de presse de Nintendo signalant l'arrivée de ce bundle, on a eu comme un petit air de déjà vu. Et en effet, le bundle avait déjà fait l'objet d'une news sur PN à la mi-septembre, lorsque Nintendo Australie a annoncé sa sorte Down Under . Mais Nintendo ne s'était pas empressé de confirmer la sortie du bundle en Europe, du moins pas jusqu'à ce 24 octobre (et on l'avoue un premier communiqué Noël avec Nintendo qu'on n'avait pas eu le temps de traiter puisqu'on y parlait à nouveau des bundles Nintendo Switch Lite avec Animal Crossing: New Horizon ).Comment souvent avec une offre commerciale, cela va dépendre de plusieurs cas de figure :- Avez-vous envie de jouer en mode portable sur un écran de meilleure qualité, offrant plus de luminosité ?- Aviez-vous l'intention de jouer à Super Mario Bros Wonder bientôt ?- Aviez-vous l'intention de prendre un abonnement Nintendo Switch Online ?Si vous répondez oui à ces trois questions, alors il se pourrait que ce bundle OLED Mario Wonder soit fait pour vous. Sinon, peut-être auriez-vous plutôt intérêt à opter pour le produit vendu séparément qui vous permettra de passer un bon Noël malgré tout : la Switch OLED vendue seule, la version physique de Super Mario Wonder que vous pourrez ensuite revendre facilement, un abonnement Nintendo Switch Online... Ajoutons à cela que des offres très intéressantes sont parfois proposées pour chacun de ces produits, à surveiller auprès de vos revendeurs ou de vos sites de bons plans préférés — on essaie de vous en relayer certains mais ce n'est pas notre spécialité !Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou rejoindre notre serveur Discord pour discuter de ce nouveau bundle avec la communauté.