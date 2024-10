Nintendo promet des économies monstres sur l'eShop avec sa Promo Halloween : voici les meilleures remises jusqu'à -75% à découvrir

Faites des économies « monstres » sur une sélection de jeux d'épouvante avec l'offre d'Halloween, disponible jusqu'au 3 novembre sur le Nintendo eShop !



Voir la sélection https://t.co/WAaDSMA5X4 — Nintendo France (@NintendoFrance) October 24, 2024

Du 24 octobre au 3 novembre, Nintendo organise une opération commerciale dont elle a le secret : sa Promo Halloween permet aux joueurs d'économiser jusqu'à 75% sur le prix de vente normal des jeux sur l'eShop de Nintendo. Autant dire qu'il y a dans le lot de quoi se faire plaisir à moindres frais, et on est allé faire le tour de ce que Nintendo a mis en avant sur son site pour vous dégoter les meilleures promotions.D'ailleurs, on vous rappelle qu'on actualise quasiment tous les jours notre page consacrée aux promotions de l'eShop, car des centaines de remises sont proposées en permanence, sans mise en avant particulière, et ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver.Cette semaine, avec la Promo Halloween, Nintendo et ses partenaires studios et éditeurs ont donc décidé de nous accompagner avec des offres en lien avec la saison des frissons. Sur X, Nintendo parle de promos monstrueuses et la firme a bien raison :Voici la liste des jeux que Nintendo met en avant sur sa page consacrée à l'opération :De notre côté, on a aussi repéré d'autres offres très intéressantes dans les promotions du moment sur l'eShop :Sur son site officiel, Nintendo liste 29 pages de promos . Nul doute qu'entre cette sélection, notre page de promos eShop et la page de Nintendo France, vous trouverez votre bonheur. Auriez-vous ajouté un titre à la sélection ci-dessus ?On avait bien pensé ajouter les jeux Pat'Patrouilles ou les Sisters, mais on s'est dit que ce ne serait pas très sympa pour nos jeunes lecteurs qui apprécient certainement ces jeux sous licence : on laisse donc les plus grands trembler avec Doom, Resident Evil et autres !Bons frissons à tous sur Switch, avec cette vague de promos à découvrir d'ici le 3 novembre prochain !