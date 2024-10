Yooka-Replaylee confirmé sur console ''Nintendo'': une allusion à peine voilée à la Switch 2 ?

Yooka-Replaylee | Console Announcement Trailer! Retrouvez la vidéo sur YouTube

Depuis le début de l'après-midi, la communauté s'agite autour de la dernière bande-annonce de Playlogic concernant la sortie du jeu Yooka-Replaylee, le remaster de Yooka-Laylee qui sortira sur PS5, Xbox Series et… une "console Nintendo".Alors que ce genre de communication mentionne généralement la "Nintendo Switch" directement, cette absence de précision pousse de nombreux fans à spéculer que le jeu pourrait bien être destiné à la future console de Nintendo, plus communément appelée "Switch 2" dans l'attente d'une annonce de nom officiel.Voici la bande-annonce au cours de laquelle le logo de Nintendo, sans mention d'un nom de console, est apparu :Le choix de Playtonic Games de ne pas citer directement la Switch dans ses annonces alimente cette théorie. Cela fait écho à d'autres jeux récents, comme My Time At Evershine, également annoncé pour une "console Nintendo à venir", on sent certains studios un peu agacés que Nintendo n'ait toujours rien annoncé au sujet de sa prochaine génération.C'est surtout cette référence floue à une "console Nintendo" qui attire l'attention des sites Nintendo aujourd'hui. La date de sortie du jeu n'a pas encore été précisée, mais les visiteurs américains du salon EGX pourront tester une démo du jeu à partir du 25 octobre.Mais revenons au sujet : Yooka-Replaylee promet d'améliorer l'expérience originale avec des graphismes remasterisés, de nouveaux challenges et une bande-son orchestrale réarrangée par les compositeurs de renom, les irremplaçables Grant Kirkhope et David Wise.C'est plutôt malin de la part de Playlogic de mentionner une console Nintendo sans la nommer, cela fait causer et écrire des news originales : d'ailleurs, pour être sûr que nous ne manquions pas la subtile présence du logo Nintendo, des yeux clignent autour du logo dans la bande-annonce que vous pouvez retrouver ci-dessus.De notre côté, nous patienterons encore un peu avant de créer notre fiche jeu sous la console "Nintendo Switch 2", on est dans les starting-blocks mais on connait une petite société japonaise qui semble bien décidée à prendre tout son temps avant de nous dévoiler le nom officiel de sa nouvelle console et ses tous premiers jeux. Ce serait dommage que le premier jeu Switch 2 de notre base de données soit My Time At Evershine ou Yooka-Replaylee, non ?Voici pour conclure quelques images du jeu :Sources : Gematsu