Prenez le train avec les Pikmin avec la nouvelle collaboration entre Nintendo et JR Kyushu au Japon

Nintendo et JR Kyushu ont annoncé aujourd'hui une collaboration unique autour de la franchise Pikmin pour offrir aux voyageurs une expérience immersive au Japon. Intitulée "PIKMIN x JR Kyushu – Explorez la Planète Envoûtante de Kyushu", cette initiative se déroulera du 7 décembre 2024 au 30 juin 2025 à travers plusieurs gares et trajets spéciaux.Les voyageurs auront la chance de découvrir des trains et bus entièrement décorés à l'effigie des Pikmin. Deux trains spéciaux, un blanc et un noir, circuleront sur les lignes de JR Kyushu, chacun agrémenté d'éléments visuels et sonores dédiés à l'univers des Pikmin.De plus, six grandes gares accueilleront des événements interactifs, incluant des défis inspirés de Pikmin 4, des stands photos, des démos de jeu et des boutiques éphémères vendant des produits en édition limitée. Cela nous donne envie de replonger dans Pikmin 4 sans attendre !Parallèlement à ces activités sur place, des expériences numériques seront disponibles via les applications JR Kyushu et Pikmin Bloom . Une "chasse aux tampons" permettra aux participants de collecter des tampons dans 70 lieux différents, avec des récompenses à la clé. De plus, des défis spéciaux dans Pikmin Bloom offriront des cartes postales exclusives et des décorations pour les Pikmin virtuels collectés dans l'application.Cet événement est une sacrée opportunité de plonger dans l’univers des Pikmin tout en explorant la magnifique région de Kyushu. Si vous prévoyez un voyage au Japon entre décembre et juin, n’oubliez pas de marquer ces dates et de participer à cette aventure unique !Sources : Nintendo Japon