L’équipe de développement de Prince of Persia: The Lost Crown dissoute par Ubisoft

Nous savons que les joueurs apprécient cette licence, et Ubisoft est impatient de proposer d'autres expériences *Prince of Persia* à l'avenir.

On ne tire pas sur une ambulance, mais une nouvelle rumeur concernant Ubisoft secoue la toile depuis 24 heures : l'équipe en charge de Prince of Persia: The Lost Crown aurait été dissoute, une situation qui a poussé Ubisoft à publier un communiqué, confirmant l'information.Le développement, qualifié par certains membres de l’équipe comme "la meilleure production de leur vie" selon @Gautoz dans son tout dernier épisode de la chaîne YouTube Origami , n’a malheureusement pas rencontré le succès escompté par l'éditeur.Les membres de l’équipe, basés chez Ubisoft Montpellier, ont été redéployés sur d’autres projets au sein de l’entreprise, comme l’a confirmé Ubisoft à Eurogamer par la voix d’Abdelhak Algues, senior producer du jeu.Les derniers contenus téléchargeables, publiés en septembre, marquent la fin du soutien actif au jeu. Ubisoft se concentre désormais sur la mise à disposition du titre pour un public plus large, avec une sortie récente sur Steam et une version Mac attendue cet hiver, selon Abdelhak Algues.Ubisoft n’a cependant pas fermé la porte à l’univers de Prince of Persia, promettant de futures expériences dans cette franchise iconique :Nous vous proposerons bientôt notre test du dernier DLC de Prince of Persia: The Lost Crown sur PN. Le jeu initial, disponible depuis le 18 janvier 2024, est régulièrement en promotion. Et vu la note que nous lui avons attribuée en janvier dernier, nul doute que ce titre mérite votre attention.Sources : NintendoEverything Eurogamer via Origami sur YouTube