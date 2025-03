Gones Games 2025 à la Foire de Lyon : Super Smash Bros., Splatoon 3 et Mario Kart au cœur de l’événement

Des tournois eSport à ne pas manquer

Après une première édition réussie, Gones Games revient à la Foire de Lyon les 12 et 13 avril 2025 avec un programme chargé pour les fans de Nintendo. Que vous soyez compétiteur, amateur de jeux en salon ou nostalgique des classiques, l’événement proposera des tournois eSport d’envergure, des défis en live et un espace dédié aux jeux Nintendo.Les jeux Nintendo seront au cœur des compétitions avec deux tournois majeurs :Organisé par Gametek, ce tournoi réunira les meilleurs combattants de la région, prêts à s’affronter sur le jeu de combat phare de la Switch. Une occasion parfaite pour les joueurs compétitifs de prouver leur talent.Les inscriptions sont ouvertes: cliquez ici En partenariat avec eSportBrosTV, Fullwipe revient pour une nouvelle édition après avoir réuni 40 équipes et 300 participants en 2024.Les détails :- Phase de groupes pour se qualifier selon son niveau.- Deux phases finales pour des matchs équilibrés.- Une grande finale sur scène, avec des commentateurs spécialistes et une ambiance digne des grands tournois eSport.L'inscription est obligatoire : cliquez ici Les finales de ces tournois se dérouleront sur la grande scène de Gones Games !En dehors des compétitions, plusieurs espaces dédiés aux jeux Nintendo seront accessibles à tous :- Course sur Mario Kart en live : défiez vos amis ou d’autres visiteurs dans des sessions endiablées sur Mario Kart 8 Deluxe.- Wii Challenge : un affrontement nostalgique sur des classiques tels que Wii Sports Resort, Mario Strikers: Battle League Football et Mario & Sonic aux Jeux Olympiques.- Nintendo League : un espace où les meilleurs jeux de la firme seront jouables en libre accès, avec la présence de spécialistes du jeu en salon pour animer l’espace.Les amateurs de rétrogaming ne seront pas en reste avec un espace de plus de 100m², animé par l’association Art’cade, mettant en avant les grands classiques Nintendo de toutes générations.Avec des tournois de haut niveau, des défis accessibles à tous et un espace dédié aux jeux Nintendo, Gones Games 2025 s’annonce comme un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de la firme de Kyoto qui seraient de passage dans la région lyonnaise mi-avril. Que vous soyez joueur compétitif ou simplement curieux, il y aura forcément une expérience adaptée à votre profil.Rendez-vous les 12 et 13 avril à la Foire de Lyon pour un week-end sous le signe du fun et de la compétition !Allez-vous participer aux tournois ou tester les jeux en accès libre ? Dites-le-nous en commentaire ou sur notre serveur Discord , les canaux dédiés à Smash Bros, Splatoon ou Mario Kart n'attendent plus que vous et votre soif de compétition !Source : Communiqué de presse