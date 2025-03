Un Nintendo Store ouvrira à San Francisco le 15 mai 2025

Un second Nintendo Store aux États-Unis

Nintendo lève enfin le voile sur l’ouverture officielle du Nintendo Store de San Francisco , annoncée pour le 15 mai 2025. Installée en plein cœur d’Union Square, cette nouvelle boutique sera le deuxième magasin officiel de Nintendo aux États-Unis, 20 ans après l’inauguration du mythique Nintendo Store de New York Comme son homologue new-yorkais, le Nintendo Store de San Francisco proposera un large choix de produits officiels : consoles, jeux, accessoires, figurines, vêtements et divers objets de collection exclusifs.Une réservation sera obligatoire pour pouvoir accéder à la boutique lors de son grand opening. Les détails concernant les inscriptions seront communiqués prochainement par Nintendo.Le magasin sera situé au 331 Powell St, San Francisco, CA 94102, à l’angle de Powell et Geary. Il sera facilement accessible via les transports en commun locaux (BART, MUNI, et les lignes de tram Powell-Hyde et Powell-Mason).Si la liste des articles disponibles n’a pas encore été précisée, Nintendo a déjà confirmé que certains produits seront exclusifs au Nintendo Store de San Francisco. On peut s’attendre à des accessoires pour sa console, des vêtements et des goodies uniques, comme c’est le cas pour la boutique de New York.De plus, on peut espérer des t-shirts spéciaux "Nintendo San Francisco" et des animations dédiées aux licences emblématiques de Nintendo, à l’image des célébrations régulières organisées dans le magasin new-yorkais (comme celles du Mario Day ou des lancements de jeux majeurs souvent relayées par les sites Nintendo tant l'ambiance est unique).Avec l’ouverture de ce deuxième Nintendo Store aux États-Unis, Nintendo renforce sa présence physique et offre une nouvelle destination incontournable pour les fans sur la côte Ouest. Si vous êtes de passage à San Francisco après le 15 mai 2025, c’est un lieu à ne pas manquer !Comptez-vous visiter ce nouveau Nintendo Store ? Dites-le-nous en commentaire ou sur notre serveur Discord ! Avez-vous déjà eu la chance de pouvoir arpenter les allées d'un Nintendo Store permanent quelque part dans le monde ? Dites-nous tout !Source : Nintendo San Francisco