Bloomberg : La Nintendo Switch 2 pourrait dépasser les 400 dollars au lancement, sa sortie serait prévue en juin

"Ils vont vendre des wagons de Switch 2 au cours des premiers mois en particulier, presque indépendamment du prix. […] Nous pouvons nous attendre à une excellente gamme de jeux dès la première année, des nouveaux Mario Kart et Mario 3D après huit ans aux Pokémon Legends : Z-A et Metroid Prime 4. Il y aura également un support des éditeurs tiers dès le premier jour, incluant très probablement des blockbusters comme Call of Duty".

Selon un article de Bloomberg paru aujourd'hui, la prochaine console de Nintendo, la Switch 2, pourrait être lancée à un prix supérieur à 400 dollars. Des analystes estiment même que le prix pourrait atteindre 499 dollars, en raison de composants matériels améliorés et de possibles tarifs douaniers américains. La console est attendue pour une sortie en juin 2025, avec des prévisions de ventes atteignant 20 millions d'unités lors de la première année. De notre côté, on est partagé entre un lancement a l'été ou plutôt à la rentrée, espérons que le ND apportera cette réponse parmi tant d'autres.Comme on le soulignait dans notre actualité d'hier au sujet de l'usine située au Vietnam, Nintendo produit sa console dans différents pays, ce qui pourrait réduire le risque lié aux caprices tarifaires de l'administration américaine. Aux USA, le prix de vente sera hors TVA, mais prendra sans doute en compte les taxes douanières en considération.L'inflation sur le coût des composants électroniques est une vraie difficulté pour Nintendo : certains analystes estiment que le nouveau processeur NVidia conçu pour la Switch 2 pourrait coûter entre 130 et 150 dollars pièce - cela nous semble cher, ce qui est significatif dans le coût total de la console assemblée. On semble donc devoir oublier le prix de la Switch à l'approche de la Switch 2 : nul doute que Nintendo va surveiller de près les réactions des internautes pour définir un prix de lancement au plus juste. On se souvient tous du fiasco de la 3DS, lancée trop chère, qui avait nécessité une baisse de prix et la mise en place d'un dédommagement des joueurs sous forme de programme Ambassadeur 3DS.Les précédents lancements de consoles, aussi bien du côté de Nintendo avec la Switch que du côté de PlayStation avec la PS5, s'étaient très bien passés : les deux consoles avaient très bien démarré, trop bien même avec des pénuries qui avaient fait la joie des scalpers. Nintendo selon les analystes devrait être en mesure de mettre 6 à 8 millions de machines sur le marché pour s'assurer un lancement pacifique.Serkan Toto, observateur de l'industrie basé à Tokyo, a déclaré à Bloomberg :

"Ils vont vendre des wagons de Switch 2 au cours des premiers mois en particulier, presque indépendamment du prix. […] Nous pouvons nous attendre à une excellente gamme de jeux dès la première année, des nouveaux Mario Kart et Mario 3D après huit ans aux Pokémon Legends : Z-A et Metroid Prime 4. Il y aura également un support des éditeurs tiers dès le premier jour, incluant très probablement des blockbusters comme Call of Duty".

Cette information de Bloomberg qui a sondé de nombreux analystes fait suite à une rumeur selon laquelle 380 000 unités de la Switch 2 auraient déjà été expédiées vers l'Amérique du Nord , suggérant une préparation active de Nintendo pour répondre à la demande forte qui pourrait survenir au lancement de la console, en dépit d'un mois de juin où les consommateurs ont normalement l'esprit ailleurs, entre examens et préparation des vacances !On attend évidemment beaucoup du Nintendo Direct du 2 avril prochain : il devrait apporter des précisions sur la date de lancement, le prix et les premiers jeux disponibles au lancement.

Source : Bloomberg (paywall)