[Rumeur] Une manette GameCube en approche pour Switch 2

Les publications de documents continuent auprès de la FCC, avec cette semaine le dépôt d'une demande de certification de ce qui pourrait être une manette GameCube pour la Switch 2, qui pourrait être dispo en septembre 2025, date à laquelle le document sera mis à jour avec de vraies photos de l'accessoire en question.Pour l'heure, on se limitera à des hypothèses, mais commençons d'abord par ce que nous indique le document : il s'agit d'un produit labellisé sous le nom BEE-021, Bee étant le nom de code des références GameCube, certains ne sont pas allés chercher plus loin le fait qu'on parlait ici d'une manette NGC pour Switch 2. L'appareil ne dispose ni de support NFC, ni de communication sans fil, ce qui apporte de l'eau au moulin de ce possible accessoire NGC.La seule certitude de la document mise au jour par les utilisateurs de Famiboard, c'est le fait que l'accessoire électronique utilise la bande de fréquence 2.5 GHz, avec une puissance en sortie de 4.3 mW. C'est tout. Le reste, c'est donc de la supposition, et à deux semaines du Nintendo Direct, on aime bien quand la communauté s'enthousiasme autour d'un document technique.En remplaçant les photos par des schémas basiques, Nintendo ouvre la voie à toutes les hypothèses, mais la possibilité selon laquelle il s'agirait d'une manette GameCube trouve une raison valable supplémentaire dans l'emplacement de son label : sous le produit, à gauche... exactement comme la manette GameCube originale.Source : Famiboards via EuroGamer Crédit image : sur Famiboards.