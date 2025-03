Un brevet détaille l'upscaling de la Switch 2

Nintendo just released an update for Nintendo Switch 2 on AI resolution Upscaling. It's happening, folks! pic.twitter.com/6GZUEXeBli — Mike Odyssey - Nintendo Switch 2 Experience Dallas (@MikeOdysseyYT) March 16, 2025

L'amélioration d'images est une technique qui permet de convertir des images produites dans une première résolution (par exemple, résolution 540p ou 960×540 avec 0,5 mégapixels) en une résolution plus élevée (par exemple, résolution 1080p, 1920×1080, avec 2,1 mégapixels). Ce processus peut être utilisé pour montrer des images de la première résolution sur un écran de résolution supérieure. [...] Ainsi, par exemple, une image 540p peut être affichée sur un téléviseur 1080p et (selon la nature du processus de conversion ascendante) peut être affichée avec une fidélité graphique accrue par rapport à l'image 540p affichée directement avec une conversion ascendante traditionnelle (par exemple, linéaire) sur un téléviseur 540p.

Une mise à jour d'un brevet déjà déposé, déposée le 13 mars 2025 auprès de l'US Patent and Trademark Office (USPTO), explique comment Nintendo entend utiliser l'IA pour upscaler les jeux en mode nomade sur la Switch 2. Cela permettra à la console de rendre des images initialement en 540p en 1080p.Le brevet explique que la Switch 2 va executer l'image dans un réseau neuronal et la réorganiser, permettant de passer d'une résolution de 540p à une résolution de 1080p.GameRant explique que le brevet ne mentionne pas l'impact en termes de consommation d'énergie du recours à un tel procédé. Et on ne sait pas non plus quels seront les jeux qui bénéficieront de cette technologie. Il semble en tout cas que ce sont surtout les jeux Switch 1 qui bénéficieront de son apport, en passant à une résolution de 1080p.Voici quelques extraits du brevet, traduits en français :Le Nintendo Direct du 2 avril prochain devrait nous permettre d'en savoir un peu plus sur la mise en oeuvre de cette technologie dans les jeux Switch sur Switch 2. Après tout, si nos jeux existants sont déjà plus beaux, ce sera une belle façon de les redécouvrir.Source : GameRant