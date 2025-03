Emio – L'Homme au sourire Famicom Detective Club couronné aux Famitsu Dengeki Game Awards 2024

En marge du Famitsu Game Awards 2024 récompensant les titres marquants de l'année 2024 selon le célèbre magazine japonais de jeux vidéo Famitsu. Si Final Fantasy VII Rebirth a remporté la quasi-totalité des récompenses, un jeu Nintendo a remporté également une récompense au cours de la soirée.En effet, Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club le jeu PEGI 18 de la Nintendo Switch en 2024 a reçu le titre du meilleur jeu d'aventure. Ce jeu avait d'ailleurs été gratifié d’une très bonne note de 15/20 chez PN, confirmant ainsi la qualité du jeu. Emio – L'Homme au sourire Famicom Detective Club se révèlant être un titre assez verbeux qui ravira les fans de la licence en proposant une intrigue habilement ficelée se concluant par un final des plus macabres...A l'issue de la cérémonie, nous pouvons noter également le prix du jeu le plus attendu en 2025 qui est un futur jeu Nintendo Switch en la personne de Pokémon Legends : Z-A.A l'approche de la sortie de sa remplaçante, la Nintendo Switch n'a pas dit son dernier mot et nous vous recommandons fortement l'enquête la plus glaçante de ces dernières années sur la console hybride de Nintendo ! Et si vous n’êtes toujours pas convaincu, une très généreuse démo du jeu est disponible sur l’eshop !