Nintendo dévoile la date de sortie du film The Legend of Zelda

Nintendo a annoncé via sa nouvelle application d'actualités officielles Nintendo Today que le film en prise de vue réelle, ou live-action movie, "The Legend of Zelda" sortira mondialement le 26 mars 2027.Rappelons que ce projet de fou est produit par Shigeru Miyamoto, créateur emblématique de la série, et Avi Arad, producteur hollywoodien reconnu pour son travail sur les films "Spider-Man". La réalisation est confiée à Wes Ball, connu pour la trilogie "Le Labyrinthe" et "Kingdom of the Planet of the Apes". ​ L'annonce de ce film remonte à novembre 2023, lorsque Nintendo a officialisé le développement d'une adaptation cinématographique en collaboration avec Sony Pictures Entertainment. Depuis, on attendait avec impatience des nouvelles concernant ce projet au delà de morceaux d'info livrés ici ou là . ​Eh bien en ce vendredi après-midi, on n'est pas déçu de la nouvelle !Ce film fait partie des étapes significatives de la stratégie de Nintendo pour étendre ses franchises emblématiques au-delà du jeu vidéo, suivant le succès de "Super Mario Bros Le Film" en 2023. Les attentes sont démesurées pour cette adaptation : il va falloir à la fois retranscrire fidèlement l'univers riche et complexe de la franchise The Legend of Zelda, tout en séduisant un large public à mener jusqu'aux salles obscures.​La date de sortie étant fixée, on peut désormais marquer notre calendrier et attendre avec impatience de nouvelles informations sur le casting et le scénario de cette aventure cinématographique tant attendue : si la date de sortie est connue, nul doute que le tournage a certainement déjà commencé.Avec la suite de Super Mario Bros Le film prévue pour avril 2026 , on part sur une sortie annuelle de film sous licence Nintendo, ce n'est pas pour nous déplaire mais aussi bien Shigeru Miyamoto que les studios pourront-ils longtemps tenir ce rythme ?Source : Nintendo Today