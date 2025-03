Ubisoft se réorganise et crée une nouvelle filiale soutenue par Tencent

Ubisoft semble respirer un peu mieux avec le succès de son récent Assassin’s Creed Shadows. Mais l’heure n’est pas à savourer le champagne mais à préserver le futur de la société. Deux annonces importantes ont pu être notées du côté de la bourse.





La société UBS Group AG, un groupe bancaire international suisse basé à Zurich, premier gestionnaire de fortune au monde, a franchi le 20 mars 2025 le seuil de 5% du capital d'Ubisoft Entertainment. Le groupe indirectement 6 571 601 actions d'Ubisoft Entertainment, représentant 5,02% du capital et 4,58% des droits de vote.





Mais c’est surtout l’annonce ce jour à 18h45 de la création d’une filiale évaluée à environ 4 milliards d'euros, dans laquelle le Chinois Tencent investira 1,16 milliard d'euros (1,25 milliard de dollars) qui a fait le buzz. Cette nouvelle filiale regroupera les marques Assassin's Creed, Far Cry et Tom Clancy's Rainbow Six, a indiqué le groupe dans un communiqué. Tencent aura ainsi une participation minoritaire d'environ 25%. Après la clôture de la transaction, la nouvelle filiale restera exclusivement contrôlée et consolidée par Ubisoft, le siège étant en France.





« La nouvelle filiale inclura les équipes développant les franchises Tom Clancy's Rainbow Six, Assassin's Creed et Far Cry basées à Montréal, Québec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelone et Sofia ainsi que le back-catalogue, les jeux actuellement en développement et tout nouveau jeu à développer de ces trois franchises. Elle se verra accorder par Ubisoft une licence mondiale, exclusive, irrévocable et perpétuelle concernant la propriété intellectuelle et les droits de propriété similaires détenus ou pouvant être concédés sous licence par Ubisoft en relation avec Tom Clancy's Rainbow Six, Assassin's Creed et Far Cry en échange d'une redevance. »

Yves Guillemot, co-fondateur et directeur général, déclare :





« Aujourd'hui, Ubisoft ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Alors que nous accélérons la transformation de l'entreprise, c'est une étape fondamentale dans le changement de modèle opérationnel d'Ubisoft qui nous permettra d'être à la fois agile et ambitieux. Nous nous concentrons sur le développement d’écosystèmes de jeux pérennes et la croissance de notre portefeuille de marques existantes tout en créant de nouvelles franchises alimentées par des technologies de pointe et émergentes. »

« Avec la création d'une filiale qui assurera le développement de trois de nos plus grandes franchises et l'arrivée de Tencent en tant qu'investisseur minoritaire, nous cristallisons la valeur de nos actifs, renforçons notre bilan et créons les conditions optimales pour la croissance et le succès à long-terme de ces franchises. Avec son équipe de Management dédiée et autonome, elle se concentrera sur la transformation de ces trois marques en écosystèmes uniques. »

Yves Guillemot conclut :

« Nous sommes mobilisés pour construire une organisation plus agile et plus focalisée. Une organisation dans laquelle nos talents auront pour mission de faire grandir nos marques, d’accélérer le développement de franchises émergentes, et de stimuler l’innovation dans les technologies et services de nouvelle génération. Notre objectif est de proposer des jeux enrichissants et uniques, qui dépassent les attentes des joueurs, tout en créant une valeur durable pour nos actionnaires et l’ensemble de nos parties prenantes. »

Martin Lau, Président de Tencent, déclare :

« Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat de longue date avec Ubisoft à travers cet investissement, qui reflète notre confiance continue dans la vision créative et le talent exceptionnel d'Ubisoft pour assurer un succès durable dans l'industrie. Nous voyons l'immense potentiel de ces franchises pour évoluer vers des plateformes de jeux pérennes et créer de nouvelles expériences engageantes pour les joueurs. »

Selon les informations consultables sur le site Boursier.com, un engagement d'inaliénabilité (lock-up) de 5 ans est prévu sur les actions de la nouvelle filiale détenues par Tencent, à moins qu'Ubisoft ne cesse de détenir la majorité des droits de vote et du capital de la nouvelle filiale. Il affirme un engagement d’Ubisoft de conserver la majorité des droits de vote et du capital de la nouvelle filiale pendant une période de 2 ans.





Le Conseil d'Administration, sur recommandation du comité indépendant ad hoc, a déterminé que cette transaction offrait la meilleure valeur pour les actifs d'Ubisoft et a approuvé à l'unanimité la transaction proposée le 27 mars 2025 (vote réalisé sans la participation des membres de la famille Guillemot).





En parallèle de cette nouvelle entité, Ubisoft se concentrera sur le développement de franchises Tom Clancy's Ghost Recon et The Division, ainsi de nouvelles marques, les détails du futur modèle opérationnel du Groupe devant être partagés ultérieurement.Sources : Ubisoft et Boursier.com