Tomodachi Life Une vie de rêve plus fort que la Switch 2 et Metroid Prime 4

Un nouvel exemple a été donné ces derniers jours avec le dernier Nintendo Direct en date. Si beaucoup ont été ravis de pouvoir découvrir un peu plus de Metroid Prime 4, une des grosses surprises de ce live fut la révélation du titre Tomodachi Life : Une vie de rêve ! Un univers bien particulier pour les non-initiés mais un véritable séisme pour les amateurs ! Le titre a ainsi totalement volé la vedette au Japon aux autres titres, éclipsant Pokémon Legends : Z-A (qui avait déjà eu une actualité récemment autour de son Pokémon Direct fin février il est vrai), Witchbrook et aussi Metroid Prime 4 : Beyond !

Plus fort, le titre a même dépassé l'emballement du premier trailer consacré à la Switch 2, sa bande-annonce ayant dépassé rapidement les 400 000 likes au Japon sur le compte X Nintendo et 25 millions de vues. Sur Instagram, même ferveur puisque My Nintendo News indique que l'annonce du jeu a généré plus de likes que tout autre chose, y compris le streaming complet du Direct au Japon. Il faut croire qu’après 10 années d’absence, le retour de la franchise était un rêve inespéré. Désormais, la bande-annonce du jeu a dépassé au Japon 1,16 million de vues sur le compte YouTube de Nintendo Japan.

On pourrait se dire que ce phénomène n’est que spécifique au "Pays du Soleil Levant". Mais non, même le compte Instagram de Nintendo of America a flambé de quelques 298 000 likes contre….44 000 likes pour Metroid Prime : Beyond, un titre qui pourtant a tout pour séduire le marché US. Sur X aux US, 12 millions de vues.





Il faut reconnaître que dans l'univers Nintendo, les fans japonais ne sont pas toujours présents là où les autres continents se positionnent. C'est bien pour cela que des sociétés non japonaises ont bien du mal à s'implanter sur l'archipel nippon alors qu'elles sont très fortes en Occident.Pas de retour encore bien précis côté européen mais selon toute vraisemblance, l’avenir semble prometteur et Tomodachi Life : Une vie de rêve devrait connaître un très bon départ lors de son lancement l'année prochaine sur Switch et probablement sur Switch 2. Le mauvais côté, c’est qu’il faut attendre 2026 pour se le procurer.