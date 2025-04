[Rumeur] Une prise casque sur la future manette Pro de la Nintendo Switch 2 ?

À la veille du très attendu Nintendo Direct consacré à la Switch 2 , une nouvelle rumeur attire l’attention : la prochaine manette Nintendo Pro Controller pourrait inclure une fonctionnalité réclamée depuis longtemps par les joueurs… une prise jack pour écouteurs.C’est via un dépôt auprès de la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis que l’information a commencé à circuler. Le modèle concerné, référencé sous le nom de code BEE-008, est décrit comme une manette de jeu dotée du Bluetooth et du NFC, deux caractéristiques standards sur les manettes Pro actuelles. Mais un détail attire particulièrement l’attention : la présence d’une prise casque.La nouvelle version déposée auprès de la FCC pourrait donc combler ce manque, et, pourquoi pas, inaugurer des fonctionnalités de chat vocal plus intégrées. C'est d'autant plus appréciable que c'est un domaine dans lequel Nintendo a toujours été un peu à la traîne par rapport à ses concurrents.Précisons par ailleurs que le dépôt mentionne également un type de batterie inédit pour un produit Nintendo. On peut ainsi espérer une meilleure autonomie, ou tout du moins un ajustement de la capacité de la batterie intégrée, en lien avec les nouvelles fonctionnalités.L'identifiant "E" attribué au produit dans le dépôt FCC correspond à la désignation interne des manettes Pro de la Switch actuelle, croit-on savoir parmi les internautes qui ont analysé la déclaration auprès de la FCC. Ce détail a en effet été relevé par des membres attentifs du forum Famiboards , et renforce la probabilité que l’on ait bien affaire à la future manette officielle de la Switch 2.Bien sûr, Nintendo n’a rien confirmé pour le moment, et ne va certainement rien confirmer avant le Nintendo Direct prévu dans quelques heures. Et vous, seriez-vous séduit par une manette Pro dotée d’une prise casque ? Est-ce une fonctionnalité que vous attendiez depuis longtemps ? Vous pouvez nous confier votre ressenti en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord où tout le monde est dans les starting-blocks en attendant le Nintendo Direct de demain !