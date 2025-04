Où regarder le Nintendo Direct Switch 2 et des infos sur sa durée

Nintendo Direct Switch 2 du 2 avril 2025 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rendez-vous demain à 15:00 pour en savoir plus sur la #NintendoSwitch2 à l'occasion d'un #NintendoDirect: Nintendo Switch 2 – 02.04.2025 d'environ 60 minutes !



Suivez-le ici : https://t.co/3jzMbQHw2B pic.twitter.com/tLJmgyWhVt — Nintendo France (@NintendoFrance) April 1, 2025

Un événement historique bien orchestré

Une présentation très attendue

On connaissait déjà la date et l’heure de diffusion, on connaît désormais la durée de ce qui s’annonce comme un moment clé pour tout fan de Nintendo qui se respecte : le Nintendo Direct dédié à la Switch 2, prévu ce mercredi 2 avril 2025 à 15h, dureraVoici le lecteur du Nintendo Direct :L'information a été partagée par Nintendo France sur les réseaux sociaux, ainsi que par communiqué de presse. L'annonce, sobre mais attendue, laisse entrevoir un programme dense, entre révélations techniques et annonces de jeux majeurs :Nintendo a pris soin de jalonner les dernières semaines d’annonces soigneusement espacées : la date du 2 avril a été révélée dès le 16 janvier, puis l’heure a été précisée le 2 février. Il ne manquait plus que cette dernière pièce du puzzle : la durée. Une heure complète, qui promet un contenu particulièrement riche. On peut s'attendre à un véritable tour d’horizon de la console, entre fiche technique, démonstrations de gameplay et premières annonces logicielles.Et si l’on se fie aux habitudes de Nintendo, plusieurs jeux devraient bénéficier d’un focus détaillé, avec peut-être quelques surprises de taille. Un nouveau Mario en ouverture ? Le retour fracassant de Smash Bros. ? Tout est possible.Depuis l’annonce initiale de la Switch 2 en janvier, Nintendo s’est montré discret, distillant les informations au compte-gouttes. Sa prise de parole en plein mois de janvier avait calmé les ardeurs de la Rumeur qui depuis le début du mois de janvier s'était clairement emballé.Ce Nintendo Direct est donc l’occasion rêvée pour enfin lever le voile sur cette nouvelle génération. On attend notamment des réponses concrètes sur des points cruciaux : la date de sortie, le prix, ou encore les titres du lancement. Un nouvel opus de Mario Kart est dans toutes les conversations car c'est le jeu qu'on a vu dans la vidéo d'annonce de la console, et le très surveillé Metroid Prime 4: Beyond pourrait bien faire son retour, cette fois dans sa version 4K pour Switch 2 en dépit de sa mise en avant dans le Nintendo Direct de la semaine dernière Il ne fait aucun doute que la Switch 2 est l’une des annonces les plus attendues de l’année. Nintendo saura-t-il capitaliser sur l’héritage de la première Switch, au succès mondial, pour convaincre les joueurs de franchir le pas ? Ce Direct pourrait bien poser les premiers jalons d’une nouvelle ère.Notez bien le rendez-vous dans vos calendriers, et en attendant, quelles sont vos attentes pour cette présentation ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord