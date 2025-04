Deux Nintendo Treehouse: Live pour découvrir les jeux Switch 2 les 3 et 4 avril

Join us on April 3rd and April 4th at 7 a.m. PT each day for a Nintendo Treehouse: Live | Nintendo Switch 2 presentation featuring hands-on gameplay of #NintendoSwitch2 games! pic.twitter.com/gsi0MqyZyZ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 1, 2025

Le retour d’un format emblématique

Un enchaînement stratégique

Nintendo of America poursuit la montée en puissance du buzz autour de la Nintendo Switch 2 avec l’annonce de deux diffusions "Nintendo Treehouse: Live – Nintendo Switch 2" prévues les jeudi 3 et vendredi 4 avril 2025. Ces sessions offriront une présentation approfondie de plusieurs jeux attendus sur la nouvelle console, à travers des démonstrations de gameplay de jeux Switch 2.La première émission aura lieu le jeudi 3 avril à partir de 16h (heure française), pour une durée de quatre heures selon l'application Nintendo Today. Le lendemain, vendredi 4 avril, une deuxième session sera diffusée à la même heure, cette fois sur un format un peu plus court de trois heures. Les deux événements seront accessibles en direct sur la chaîne YouTube officielle de Nintendo.Les Treehouse: Live sont bien connus des fans de longue date de Nintendo : historiquement diffusés lors des salons E3, ces rendez-vous permettent aux équipes internes de Big N – souvent issues des départements de localisation ou de développement – de présenter en détail les nouveaux jeux via des démonstrations jouées en temps réel. Pour la Switch 2, ce format fait donc son grand retour, avec une nouvelle orientation sur les jeux de la prochaine génération.Pour l’instant, Nintendo n’a pas encore dévoilé la liste des jeux présentés pendant ces Treehouse. Il faudra vraisemblablement attendre la diffusion du Nintendo Direct prévu ce mercredi 2 avril à 15h pour en savoir plus. Ce dernier, annoncé pour durer 60 minutes , devrait offrir un premier aperçu de l'interface, des fonctionnalités et des titres du line-up de la Switch 2. Un sacré programme et on a hâte de découvrir tout cela.La programmation de ces Treehouse juste après le Direct montre bien l’intention de Nintendo de maintenir la hype avec les joueurs dans la foulée du Nintendo Direct , avec une approche plus technique et avec l'intention de montrer le gameplay, Joy-Cons en main. On peut s’attendre à voir certains des jeux présentés la veille en action, manette en main, et peut-être à découvrir des séquences exclusives ou des interviews avec les développeurs. Et peut-être même des jeux exploitant la fameuse fonction de souris supposée par les brevets de Nintendo et la bande-annonce de révélation du 16 janvier dernier Les Treehouse Live des 3 et 4 avril permettront ainsi de mieux cerner ce que la Switch 2 a dans le ventre – aussi bien en termes de gameplay que de confort visuel ou d'innovations techniques.Allez-vous suivre ces diffusions ? Quels jeux aimeriez-vous y voir en priorité ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord