[Nintendo Direct] Après l’Ère du Fléau, les Chroniques du Sceau à découvrir dans un nouvel Hyrule Warriors

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau - Bande-annonce de révélation (Nintendo Switch 2) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images













En 2014, Nintendo et Koeï Tecmo ont surpris les fans de The Legend of Zelda avec Hyrule Warriors. La licence Dynasty Warriors et The Legend of Zelda s’associent à nouveau sur Nintendo Switch 2 pour nous offrir Hyrule Warriors : les Chroniques du Sceau à l’hiver 2025. Hyrule Warriors : l’Ère du Fléau, sorti en 2020 , le second opus où Nintendo et Koeï Tecmo ont collaboré racontait l’histoire de la Guerre du Fléau qui avait donné pour résultat, une centaine d’années plus tard, le Royaume d’Hyrule que nous avons connu dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Avec Hyrule Warriors : les Chroniques du Sceau, nous vivrons cette fois-ci ce qu’il s’est passé lors de la Guerre du Sceau où les Soneaus et les peuples d’Hyrule se sont alliés pour vaincre Ganondorf comme nous avons pu l’apercevoir dans les souvenirs de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.Rendez-vous cet hiver pour découvrir Hyrule Warriors : les Chroniques du Sceau sur la Nintendo Switch 2 !