[Nintendo Direct] Hausse de prix confirmée pour la Switch 2, les jeux et les accessoires

La console est plus puissante et possède désormais 256 Go de mémoire interne, contre 32 Go pour la Switch 1. Avec du matériel largement repensé, il fallait s'attendre à une hausse de prix et c'est bien le cas, à 469,99 € pour la console seule.







Mais déjà, premier problème, vos cartes MicroSD de votre actuelle Switch ne sont pas compatibles avec la Switch 2, il faudra s'équiper en MicroSD Express uniquement. Pour le moment, la première version présentée sur le My Nintendo Store coute 59,99 € pour une capacité de 256 Go. Heureusement, il restera des possibilités de transférer ses titres de la Switch 1 vers sa Switch 2 mais cela risque de prendre un peu de temps, surtout si vous aviez une importante collection de titres sur plusieurs cartes MicroSD.

La Manette Pro nouvelle version sera également proposée, avec ses contrôles supplémentaires à l'arrière GR/GR et sa prise audio intégrée. Elle vous en coûtera 89,99 €.

La petite surprise de la console était ce fameux port USB-C sur la partie supérieure. Il servira pour recharger la console lorsque vous l'utilisez en mode table mais aussi pour brancher la caméra Nintendo Switch 2, un périphérique qui vous permettra d'intégrer votre visage (et celui de 3 amis assis à côté de vous en local) au sein des jeux compatibles, afin de profiter des nouvelles options GameChat de la Switch 2. On s'attend à ce que cette caméra soit utilisée dans de nouveaux titres à venir. Il faudra débourser 59,99 € pour ce périphérique.





Les amateurs de jeux GameCube devront passer par le pass Nintendo Online étendu pour pouvoir jouer à quelques titres de cette console emblématique. Si vous êtes déjà possesseurs d'un abonnement, il sera fonctionnelle sur la nouvelle console. Bonne nouvelle, sur le My Nintendo Store, une manette GameCube sera disponible uniquement pour les personnes ayant un abonnement et sera disponible à 69,99 €. On sent que c'est une manette qui va être très très demandée.





Mais la douloureuse vient surtout du côté des jeux. La console avec le nouveau Mario Kart World sera proposée à 509,99 €, et si vous préférez acheter les jeux à part, Donkey Kong Bonanza est à 69,99 € en version démat (79,99 € en version physique), Mario Kart World est à 79,99 € en version démat ( et 89,99 € en version pysique). Pour les titres qui bénéficieront de mise à jour pour profiter de nouveaux modes, de meilleurs graphismes ou plus de fluidité, il faudra passer par des mises à jour payantes, nous attendons d'en connaître les coûts. Certains jeux ressortiront ainsi, intégrant directement les améliorations. Même si on peut regretter de devoir repasser à la caisse, soyons heureux d'avoir une compatibilité de nombreux jeux et la possibilité de rejouer à quelques titres en version améliorée (Métroid Prime 4, Breath et Tears of Kingdom, le dernier Kirby et le monde oublié ainsi que Mario Party Jamboree).







Au niveau des cartouches de jeux, même taille mais une couleur rouge pour différencier les titres spécifiques Switch 2 contre le noir des versions Switch 1. Il reste encore bien des accessoires à découvrir dans les prochains jours et comme les précommandes ouvrent le 8 avril 2025, vous pouvez commencer à vérifier l'état de votre compte en banque pour pouvoir vous offrir la précieuse nouvelle console qui sortira le 5 juin 2025.