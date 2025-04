[Nintendo Direct] Donkey Kong Bananza, le gros titre pour la Switch 2

Gros coup de cœur pour cette fin de Nintendo Direct avec un Donkey Kong en très grande forme. On appréciera la design beaucoup plus détaillé et un festival d’actions et de couleurs qui va montrer de quel bois se chauffe la Switch 2. Branché sur la télévision, Donkey Kong resplendit avec un graphisme compatible HDR. On se doute qu’il sera compatible avec les deux modes de la console, à savoir du 4k/60p ou le mode performance 1080p/120p.

Donkey Kong Bananza - Bande-annonce de révélation (Nintendo Switch 2) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Au niveau du gameplay. Donkey Kong peut tout détruire, creuser dans le sol, l’action est virevoltante, la musique addictive. Seul hic pour le porte-monnaie, le titre vous coûtera 69,99 € en version numérique et 79,99 en version physique. Il va falloir s'y faire !Le jeu sortira le 17 juillet 2025.Voici les captures écran officielles proposées par Nintendo :Et la jaquette provisoire du jeu :