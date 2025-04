[Nintendo Direct] Kirby Air Riders arrive 22 ans après le précédent opus sur GameCube

Gros retour de la saga avec Masahiro Sakurai comme Game Director. Autant dire que le jeu va être techniquement plus que soigné et promet de l’émotion et du fun. Pour le moment la vidéo reste avare en élément de gameplay mais cela fait plaisir de voir que Sakurai s’est octroyé une petite récréation avec Kirby. On attend d’en découvrir un peu plus mais c’est une annonce de titre à suivre !

Kirby Air Riders - Bande-annonce de révélation (Nintendo Switch 2) Retrouvez la vidéo sur YouTube Sortie dans le courant de l'année 2025.