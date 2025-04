[Nintendo Direct] La Nintendo Switch 2 s’offre une date de sortie officielle !

La Nintendo Switch 2 sera disponible le 5 juin 2025 ! Sans aucun doute l’une des informations les plus attendues lors du Nintendo Direct consacré à la présentation de la console, ce mercredi 2 avril.Comme la Nintendo Switch en son temps lors de sa présentation détaillée, Nintendo à rapidement précisé le prix que nous devrons débourser pour acheter la Nintendo Switch 2 à sa sortie : 469,99€.Un bundle incluant Mario Kart: World en version numérique sera quant à lui proposé 509,99€.L’ouverture des précommandes est prévue pour 8 avril. Allez-vous précommander immédiatement la Nintendo Switch 2 dès que cela sera possible ? Avec Mario Kart: World ?Malgré un prix plus élevé que la Nintendo Switch à son lancement en 2017, en 2025, il nous semble logique qu'il soit bien difficile pour Nintendo de maintenir un prix de vente équivalent. En raison d'un contexte économique mondial très différent ces dernières années, que nous ressentons tous au quotidien, comme l'inflation galopante que nous avons connue : on aura l'occasion de revenir sur ce sujet du prix, assez sensible pour tous, très bientôt !