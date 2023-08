SteamWorld Build : Préparez-vous à construire et explorer dès le 1er décembre 2023

SteamWorld Build | Release Date Reveal Trailer 23/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

"Nous avons travaillé d'arrache-pied pour créer un jeu de construction à la croisée entre Anno et Dungeon Keeper, qui offre une expérience aussi fluide sur console que sur PC."

SteamWorld Build n'est pas qu'un simple jeu de construction, nous promet-on. Il combine habilement les éléments de construction de ville avec une aventure souterraine riche en découvertes. En tant qu'architecte d'une ville minière SteamWorld, votre mission sera de construire des maisons pour vos citoyens steambots, de les nourrir et de leur offrir des divertissements endiablés.Voici la bande annonce proposée par Thunderful pendant la Gamescom :Mais ce n'est pas tout ! Vous devrez également explorer la mine abandonnée sous votre ville, qui regorge de technologies anciennes. Ces technologies pourraient bien être la clé pour échapper à une menace imminente.L'originalité de SteamWorld Build réside dans son gameplay interdépendant : tout ce que vous construisez ou découvrez en surface a un impact sur ce que vous pouvez faire en sous-sol, et vice-versa. Cette mécanique crée un cycle de jeu captivant où vous avez constamment l'impression de progresser.Brjánn Sigurgeirsson, Directeur de l'univers et de la franchise SteamWorld, a exprimé son enthousiasme quant à cette annonce : "Nous sommes ravis de révéler que SteamWorld Build sortira le 1er décembre et qu'il sera disponible dès le premier jour sur Xbox Game Pass." De son côté, Adam Vassee, producteur chez The Station, a souligné l'ambition du jeu :Alors, prêts à plonger dans cette aventure de construction et d'exploration ? Marquez la date du 1er décembre dans vos agendas et préparez-vous à découvrir SteamWorld Build !Source : Communiqué de presse