Pokémon GO : six évènements Pokémon GO Fest Mondial en France ce week-end !

L'été est toujours une période faste pour Pokémon GO et l'été 2023 l'aura été une fois de plus avec les évènements liés au Pokémon GO Fest.Après un week-end exceptionnel à Londres , ainsi qu'à Osaka et New-York, c'est le monde entier qui va pouvoir fêter dignement le jeu mobile avec le Pokémon GO Fest Global qui aura lieu ces samedi 26 et dimanche 27 août 2023.Pour tous ceux qui auront acheté le ticket dans le boutique du jeu, une mission, des passes de raid et des bonus permettront d'obtenir le Pokémon Diancie et tenter d'obtenir un maximum de Pokémon chromatiques.Cette année, grâce au programme Ambassadeurs de Communauté, en lien avec l'application Campfire de Niantic qui permet aux joueurs de s'organiser localement pour jouer ensemble, quelques évènements auront lieu en France.Voici les informations sur les évènements prévus :- À Montrond-les-Bains : rendez-vous au Parc Thermal, de 09:45 à 18:00 le 26 et le 27 août- À Rennes : au Parc de Maurepas, 10:00 - 18:00- À Laval : au Jardin de la Perrine, 09:00 - 18:00 le 26 et le 27 août- À Lyon : aux serres tropicales du parc de la Tête d'Or, 09:55 - 18:00 le 26 août- À Lyon : au terrain de basket Sergent Blandan, 09:55 - 18:05 le 27 août- À Toulouse : au Garden Hôtel, 09:45 - 18:20Rendez-vous dans l'application Campfire pour retrouver tous les détails de ces évènements.Bon Pokémon GO Fest Global à tous les dresseurs !