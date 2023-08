[En bref] Inazuma Eleven: Victory Road, Turok 3 et Star Wars: Dark Forces

Inazuma Eleven: Victory Road

Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered

Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered - Announcement Trailer 23/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Star Wars: Dark Forces Remaster

Star Wars™: Dark Forces Remaster - Reveal Trailer 23/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le monde du football virtuel s'apprête à accueillir un nouvel opus de la série Inazuma Eleven. Intitulé "Inazuma Eleven: Victory Road", ce jeu promet une expérience riche en émotions et en stratégies. Les détails révélés montrent que le jeu s'articulera autour du Football Frontier Tournament, un événement majeur du jeu.Les joueurs devront faire preuve de tactique et d'adresse pour progresser dans le tournoi. De plus, de nouveaux systèmes en match, comme le "Victory Road Mode", ont été introduits pour enrichir le gameplay. Préparez-vous à vivre des matchs intenses et à guider votre équipe vers la victoire !Plus de détails seront certainement donnés lors du TGS par Level 5.Sources : Siliconera Les fans de la série Turok ont de quoi se réjouir ! Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered débarquera sur Nintendo Switch le 14 novembre 2023. Et dire qu'on a une fiche de la version N64 de la version originale dans notre base de données !Cette version remasterisée promet de raviver les souvenirs des fans de la première heure tout en séduisant les nouveaux joueurs. Préparez-vous à replonger dans cet univers préhistorique riche en action et en aventures, et à verser une petite larme en pensant à Acclaim, l'éditeur disparu qui avait créé la franchise dans les années 1980-1990.Sources : NintendoEverything La Force est puissante avec ce jeu ! Nightdive Studios, en collaboration avec Lucasfilm Games, a annoncé le remaster de Star Wars: Dark Forces pour la Nintendo Switch. Originellement sorti en 1995, ce jeu de tir à la première personne est un classique apprécié des fans de Star Wars.Le remaster promet une expérience de jeu améliorée avec des graphismes modernisés et un support pour les manettes actuelles. Bien que la date de sortie exacte n'ait pas encore été révélée, les fans peuvent s'attendre à plus d'informations plus tard en 2023.Sources : MyNintendoNews