Super Mario Galaxy 1 et 2 s’illustrent dans une bande-annonce de 7 minutes
Nintendo dévoile une longue vidéo pour Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, présentant les nouveautés de cette compilation galactique sur Switch (également dispo en 4K sur Switch 2 via une mise à jour gratuite).News
Sans plus attendre, voici cette bande-annonce, en anglais :
Un retour en haute définitionLes deux aventures spatiales bénéficient désormais d’une résolution améliorée, avec du 1080p sur Switch et même une compatibilité 4K sur Switch 2. L’interface a été repensée pour être plus claire, et un nouveau mode assistance fait son apparition pour faciliter la progression des joueurs moins aguerris. C’est une belle occasion de (re)découvrir ces deux classiques dans des conditions optimisées.
Le trailer met également en avant de nouvelles pages dans le livre de contes de Rosalina, qui enrichissent l’histoire déjà bien connue des fans. Attention toutefois : Nintendo prévoit une sortie physique de ce fameux Storybook, mais les nouveaux chapitres ne seront pas inclus dans cette édition papier. Vous pouvez précommander cette édition papier sur Amazon.
Galaxy 1 et 2 côte à côteSuper Mario Galaxy premier du nom invite les joueurs à explorer des planètes et à collecter les étoiles de puissance dans l’Observatoire Comète. Sa suite, Super Mario Galaxy 2, pousse encore plus loin l’exploration avec de nouvelles galaxies, des pouvoirs inédits et l’arrivée remarquée de Yoshi. Avec cette compilation, l'occasion nous est donnée de (re)découvrir d’un seul coup deux aventures complémentaires et parmi les plus appréciées de l’ère Wii.
avec le film d’animation également axé sur Super Mario Galaxy, Nintendo semble tout mettre en oeuvre pour faire briller la licence avec cette double réédition. Les nostalgiques comme les nouveaux venus pourront profiter d’une expérience enrichie et adaptée aux consoles d'aujourd'hui.
Sources : NintendoLife, Nintendo Everything
