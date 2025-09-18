News Nintendo Switch Online
Klonoa et Mr. Driller rejoignent la console virtuelle GBA sur Switch Online
Deux jeux Namco débarquent le 25 septembre dans la bibliothèque Game Boy Advance du service Nintendo Switch Online + Pack additionnel.News
La collection Game Boy Advance du Nintendo Switch Online + Pack additionnel continue de s’étoffer. Nintendo vient d’annoncer l’arrivée prochaine de deux titres signés Namco : Klonoa: Empire of Dreams et Mr. Driller 2. Ces classiques de la GBA seront disponibles dès le 25 septembre 2025 pour les abonnés.
Sorti initialement en 2001, Klonoa: Empire of Dreams est un jeu de plateforme mêlant action et réflexion. L’histoire place Klonoa face à l’empereur Jillius, qui interdit les rêves à cause de ses insomnies. Condamné pour avoir osé rêver d’aventure, notre héros doit prouver sa valeur en affrontant des monstres à travers 40 niveaux variés. On y retrouve les mécaniques emblématiques de la série, comme l’attaque du Vent ou les phases de double saut.
Aux côtés de Klonoa, Mr. Driller 2 fait également son arrivée. Adapté de l’arcade pour la GBA en 2001, le jeu propose de creuser toujours plus profondément en évitant de se faire écraser par les blocs ou d’être à court d’air. Avec ses modes Mission, Endless et Time Attack, le jeu reste un incontournable du puzzle-game rapide et addictif. Les amateurs de défis à la Tetris mais en version "mineur pressé" y trouveront leur compte.
Voici la bande-annonce qui signale l'arrivée de ces deux jeux sur le service :
Avec cette mise à jour, la bibliothèque Game Boy Advance du NSO + Pack additionnel continue de gagner en diversité : on y trouve du RPG, du puzzle game et de l'action-plateforme à foison. On se prend déjà à imaginer les prochaines surprises que Nintendo pourrait réserver pour les mois à venir. Et vous, allez-vous replonger dans les rêves de Klonoa ou creuser toujours plus profond avec Mr. Driller ?
Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : Nintendo World Report, NintendoLife, Gematsu
Sorti initialement en 2001, Klonoa: Empire of Dreams est un jeu de plateforme mêlant action et réflexion. L’histoire place Klonoa face à l’empereur Jillius, qui interdit les rêves à cause de ses insomnies. Condamné pour avoir osé rêver d’aventure, notre héros doit prouver sa valeur en affrontant des monstres à travers 40 niveaux variés. On y retrouve les mécaniques emblématiques de la série, comme l’attaque du Vent ou les phases de double saut.
Aux côtés de Klonoa, Mr. Driller 2 fait également son arrivée. Adapté de l’arcade pour la GBA en 2001, le jeu propose de creuser toujours plus profondément en évitant de se faire écraser par les blocs ou d’être à court d’air. Avec ses modes Mission, Endless et Time Attack, le jeu reste un incontournable du puzzle-game rapide et addictif. Les amateurs de défis à la Tetris mais en version "mineur pressé" y trouveront leur compte.
Voici la bande-annonce qui signale l'arrivée de ces deux jeux sur le service :
Game Boy Advance - September 2025 Games Update
Coup double pour Namco dans le catalogue GBACes deux titres avaient déjà fait une apparition sur la Console Virtuelle Wii U en 2014. Leur retour sur console virtuelle Switch/Switch 2, enrichi des fonctionnalités habituelles de l’application (sauvegarde instantanée, retour en arrière, etc.), permettra à une nouvelle génération de joueurs de les découvrir dans de meilleures conditions.
Avec cette mise à jour, la bibliothèque Game Boy Advance du NSO + Pack additionnel continue de gagner en diversité : on y trouve du RPG, du puzzle game et de l'action-plateforme à foison. On se prend déjà à imaginer les prochaines surprises que Nintendo pourrait réserver pour les mois à venir. Et vous, allez-vous replonger dans les rêves de Klonoa ou creuser toujours plus profond avec Mr. Driller ?
Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : Nintendo World Report, NintendoLife, Gematsu
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.