[Pokemon Presents] L'extension Le Trésor enfoui de la Zone Zéro se dévoile

The Hidden Treasure of Area Zero ✨| Pokémon Scarlet and Pokémon Violet 27/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

DLC 1 : Le Masque Turquoise

Vous vous rendez à Septentria, une contrée dominée par une montagne imposante, au pied de laquelle vivent ses habitants. Vous traverserez d’immenses étendues naturelles et paisibles, telles que des rizières et des vergers, qui vous plongeront dans une expérience nouvelle et distincte de celle offerte par la région de Paldea.​

Votre voyage semble coïncider avec la tenue annuelle d’un festival au village de Septentria. Ce dernier est animé par la venue de nombreux vendeurs ambulants pour l’occasion. Vous rencontrerez de nouvelles personnes et de nouveaux Pokémon tout en perçant le mystère des récits populaires de ce lieu.​

Ogerpon, Félicanis, Fortusimia et Favianos 27/02/2023





DLC 2 : Le Disque Indigo

Contrairement à votre académie, dotée d'une longue et riche histoire, l’Institut Myrtille est relativement jeune, et son programme fait la part belle aux combats Pokémon. L’aspect le plus surprenant de cette école vient du fait qu’une grande partie de l’établissement se trouve sous l’océan. Vous assisterez au cours, interagirez avec les élèves locaux et ferez l’expérience de la vie scolaire au sein de cette académie insolite.​

Nouveaux personnages : Roseille et Kassis

Ajout de Pokémon

Ajout de Pokémon 27/02/2023

Bonus pour l'achat de ce contenu additionnel

Bonus d'achat 27/02/2023



Il s'agissait de la dernière annonce du Pokémon Présents : Pokémon Ecarlate et Violet vont recevoir du contenu additionnel.Intitulé Le Trésor enfoui de la Zone Zéro, il sera découpé en 2 DLC. On vous détaille toutes les informations juste après la vidéo de présentation.Dans cette première extension, vous découvrirez Septentria lors d'un voyage scolaire. Localisée "en dehors" de la région de Paldea, la zone arbore une esthétique japonaise.Lors de votre escapade, vous en apprendrez plus sur le Mystérieux Ogerpon qui possède un masque "terrifiant" ainsi que 3 nouveaux Pokémons : Félicanis, Fortusimia et Favianos. Ces 3 derniers sont décris comme protecteurs des lieux.La sortie du DLC Le Masque Turquoise est prévu pour cet AutomneLors de ce DLC, vous participerez à un échange scolaire avec l'Institut Myrtille situé non loin de Paldea.Vous aurez alors la possibilité de rencontrer Terapagos,qui possède un "Halo resplendissant". Il s'agit sans aucun doute du Pokémon présent dans le Livre Ecarlate/Violet et qui possède un lien étroit avec la Téracristallisation. Au passage, les écailles de sa carapace portent les symboles des différents types.L'extension Le Disque Indigo sera disponible cet hiverOriginaires de Septentria, Roseille et Kassis feront votre connaissance. Frère et sœur, ils apparaîtront dans le Volume 1 : Le Masque Turquoise et le Volume 2 : Le Disque Indigo.Roseille, la sœur aînée, est déterminée au point de parfois paraître égoïste. Cependant, elle veille constamment sur son petit frère, même si elle peine à le montrer. Selon des bruits de couloir, elle ferait preuve de froideur envers les personnes venant d’autres régions.Kassis, le plus jeune des deux, est discret et aimable. Il a tendance à se cacher derrière sa grande sœur, et semble s’intéresser à vous lorsque vous débarquez de la région de Paldea.A l'instar des extensions de Pokémon Epée et Bouclier, certains Pokémons absents de la région de Paldea feront leurs retours. Le site officiel confirme l'ajout de 230 Pokémons.Ainsi vous pourrez capturer des Pokémon comme Feunard, Corillon, Zéblitz, Metalosse ou encore Lamantine dans Pokémon Ecarlate et Violet. Plus d'informations à ce sujet seront révélées par la suite.Plusieurs bonus sont offerts aux acheteurs et acheteuses de ce contenu additionnel. Ainsi vous pourrez obtenir dès à présent :- Un bel ensemble d'uniforme comprenant des uniformes pour le printemps, l'été, l'automne et l'hiver.- Un code afin d'obtenir un Zoroark d'Hisui possédant le type Téracristal Ténèbres. Ce code sera obtenable uniquement pour l'achat de l'extension avant le 31 octobre 2023.L'achat de l'extension Le Trésor enfoui de la Zone Zéro est dès à présent disponible. Cependant, 2 versions de cette extension sont proposées. Avant achat, vérifier bien avoir sélectionné la version correspondante à votre jeu (soit Ecarlate soit Violet). L'extension est affiché au prix de 34,99€ sur l'Eshop.