Anyaroth: The Queen’s Tyranny, un nouveau jeu de plateforme annoncé sur Switch

L'éditeur indépendant européen Firenut Games et le développeur espagnol Yggdraseed Studios ont annoncé que leur jeu de plateforme em pixel-art Anyaroth: The Queen’s Tyranny sortira sur Nintendo Switch au cours du premier trimestre 2023.Anyaroth: The Queen’s Tyranny se déroule sur la planète Anyaroth, où les joueurs rejoindront la rébellion pour libérer la civilisation Anya d'un système de contrôle mental. Ils devront naviguer à travers des niveaux de plateforme avec des graphismes en pixel art et affronter des ennemis pour découvrir les secrets cachés de la planète. Le jeu propose également un système de combat et permet aux joueurs d'augmenter leur vitesse de déplacement en combat.Cette annonce suit celle de la sortie du jeu sur PC plus tôt cette année. Les joueurs qui souhaitent précommander le jeu peuvent le faire dès maintenant sur le Nintendo Store en Amérique du Nord et directement depuis la console via le Nintendo eShop en Europe. Suite à l'annonce de la sortie du jeu, une remise de 10% est proposée à ceux qui précommanderont le jeu sur l'eShop.Source : communiqué de presse