Level-5 tease le futur de Yo-kai Watch après la pause de l'anime

L'anime Yo-kai Watch prend certes une pause, mais cela ne signifie pas pour autant la fin de la franchise. Au contraire, Level-5, le studio derrière la série, a teasé le futur de Yo-kai Watch, alors que nous attendions patiemment l'événement Vision 2023 prévu pour le mois prochain. Le PDG de la société, Akihiro Hino, a donné un aperçu de ce que les fans peuvent attendre pour l'avenir de la franchise.Akihiro Hino n'a pas donné beaucoup de détails, mais a révélé qu'il y aurait quelque chose de nouveau pour les fans de la franchise. Il a décrit cela comme la "prochaine chose incroyable" pour Yo-kai Watch. Hino a également noté que la pause de l'anime ne signifie pas la fin de la série, mais plutôt une pause pour que l'équipe puisse travailler sur son prochain projet.La série Yo-kai Watch a connu un grand succès au Japon et dans le monde entier, avec des jeux, des jouets, des mangas et bien sûr l'anime. Bien que la pause de l'anime puisse surprendre et décevoir certains fans, la promesse d'une "prochaine chose incroyable" est certainement un bon indice pour les fans de longue date que les jours de la franchise ne sont pas (encore) en danger, mais qu'il faut parfois savoir se donner du temps, laisser à une saga le temps de respirer, pour éviter que le public ne se lasse.La présentation Vision 2023 de Level-5 promet d'être une source d'informations pour les fans de jeux Level-5, avec des infos concernant les prochains titres de la société, parmi lesquelles le retour très attendu du Professeur Layton Source : Siliconera