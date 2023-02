[Pokemon Presents] Serpente-Eau et Vert-de-Fer font leurs apparitions

Affrontez Serpente-Eau et Vert-de-Fer ! 27/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Serpente-Eau

L'apparence de Serpente-Eau rappelle un croquis dessiné par une membre du groupe d'observation de la Zone Zéro dans le Livre Écarlate. Ce Pokémon est doté d'une corne frontale à la forme unique. Il est bipède et supporte tout son poids sur ses pattes arrière.​

Vert-de-Fer

L'apparence de Vert-de-Fer rappelle un croquis réalisé par une membre du groupe d'observation de la Zone Zéro dans le Livre Violet. Son corps métallique est lisse et brillant et les parties lumineuses sur son front et son cou prennent parfois la forme d'épées.

Si vous avez joué à Pokémon Ecarlate et Violet, vous avez remarqué la présence de croquis étrange dans le livre Ecarlate/Violet. Aux allures de Suicune et Viridium, ces 2 créatures sont restées mystérieuses jusqu'au Pokémon Presents d'aujourd'hui.Selon le site officiel, Serpente-Eau est un Pokémon Paradoxe de type Eau/Dragon possédant le talent Paléosynthèse. Il ne sera trouvable que dans Pokémon Ecarlate.Le site officiel informe que Vert-de-Fer est un Pokémon Paradoxe possédant le type Plante/Psy et le talent Charge Quantique. Il sera uniquement disponible dans Pokémon Violet.Si vous souhaitez attraper ces 2 Pokémons, vous devrez participer à des raids Téracristal. Pendant cet évènement, Serpente-Eau sera doté du type Téracristal Eau, tandis que Vert-de-Fer aura le type Téracristal Psy.Cet événement spécial commence dès aujourd'hui jusqu'au 12 mars 2023. Ils apparaitront également dans des événements à venir. Cependant, un seul Pokémon peut être obtenu par sauvegarde.