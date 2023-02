[Pokemon Presents] Les nouveautés concernant Pokémon GO

Compatibilité avec Pokémon Ecarlate et Violet

Développé par Niantic, Pokémon GO continue d'ajouter du contenus pour les dresseurs et dresseuses sur mobile. Via le Pokemon Présents, nous en savons plus sur les ajouts de ce début d'année.Pokémon GO peut dorénavant être relié à Pokémon Ecarlate et Violet. Sur le jeu mobile, vous avez la possibilité d'envoyer et de recevoir des cartes postales à vos amis. Dès à présent, vous pourrez faire parvenir vos cartes postales en direction d'une sauvegarde de Pokémon Ecarlate et Violet.Cette mécanique vous permettra d'obtenir 2 nouveautés :- Pour Pokémon Ecarlate et Violet : De pouvoir capturer Prismillon avec différents motifs. Apparu en 5 génération, le Pokémon possède 16 motifs en fonction de la localisation du joueur. En fonction des données géographiques de la carte postales, les joueurs et joueuses pourront ainsi attraper les différentes formes.- Pour Pokémon GO : De pouvoir capturer Mordudor (forme Marche). Lors de l'envoi de votre première carte postale en direction de Pokemon Ecarlate et Violet, vous obtiendrez un sac de pièce et pourrez ainsi attraper Mordudor dans Pokémon GO. Si vous obtenez 999 pièces, vous pourrez le faire évoluer en Gromago.Dévoilé en même temps que Pokémon Sleep, l'appareil Pokémon GO+ Plus est également compatible avec le jeu mobile.Grâce à cet appareil, vous pourrez automatiquement faire tourner des PokéStops et lancer des Poké Balls sans même sortir votre smartphone. En associant votre Pokémon GO Plus + à Pokémon GO, vous débloquerez une Étude spéciale au cours de laquelle vous pourrez croiser un Ronflex portant un bonnet de nuit. Des fonctionnalités intégrant les données de sommeil enregistrées via Pokémon Sleep dans le Pokémon GO Plus + seront ajoutées par la suite dans Pokémon GO.Le Pokémon GO+ Plus sera disponible dès le 21 juillet 2023