Pokémon Go Routes : une nouvelle fonctionnalité à découvrir dès à présent

Chart New Paths in Pokémon GO with ROUTES 20/07/2023

Les Routes sont des circuits que les joueurs de Pokémon Go vont pouvoir créer depuis un Pokéstop, en se promenant autour de celui-ci : c'est donc une fonctionnalité qui nécessitera une certaine implication de la communauté Pokémon Go, histoire d'alimenter les joueurs du titre qui passeraient par là ensuite.Voici une vidéo de présentation de la fonctionnalité :En parcourant une Route créée par un autre joueur, les utilisateurs de Pokémon Go recevront des bonus, des récompenses en jeu... et pourront même rencontrer de nouveaux Pokémon.Tous les joueurs pourront accéder à cette fonctionnalité Routes et ainsi créer des itinéraires depuis tout PokéStop disponible sur la carte.C'est donc maintenant à vous de jouer, joueurs de Pokémon GO, en créant des routes : faire un tour des arènes du coin, proposer une balade tranquille dans votre ville... Pas d'inquiétude si vous ne voulez pas garder l'application ouverte en permanence : le parcours d'une Route peut se faire en arrière-plan.