Le Nintendo Switch Online s'enrichi de 2 titres Zelda GB : Oracle of Ages & Seasons

Sortis le 5 octobre 2001 dans nos contrés, The Legend of Zelda : Oracle of Ages & The Legend of Zelda : Oracle of Seasons, sont deux jeux Game Boy Color. Même si Nintendo nous la jouait quelque peu facon Pokémon en sortant deux jeux aux noms sensiblement identiques le même jour, ceux sont en réalité très différents, et complémentaires. Dans Oracles of Ages, Link vit une aventure dans le monde de Labrynna et a pour mission de sauver l'esprit Nayru, l'oracle des âges, kidnappée par Veran la sorcière. Tandis que dans Oracle of Seasons, l'aventure de Link se déroule dans le pays d'Holodrum, où le Onox, le général des ténèbres a kidnappé Din, l'oracle des saisons. Si dans le premier jeu, Link possède la harpe du temps, lui permettant de voyager dans le temps, dans le second jeu, il possède le sceptre des saisons, qui lui permet donc de changer les saisons en cours.

Ces épisodes, ressortis sur la console virtuelle de la 3DS en 2013, s'étaient vendus à plus de 8 millions d'exemplaires, et devaient à la base être composés de 3 jeux. Mais vu l'ampleur du travail, le 3ème épisode a été annulé. Le lien entre les 2 jeux est qu'une fois qu'on en fini un, on obtient un code à saisir dans le second jeu. Une fois l'aventure du second jeu terminé, une troisième partie d'aventure se lance alors, et dévoile la véritable histoire cachée derrière les 2 jeux.



Nintendo nous propose donc ces deux aventures, via le Nintendo Switch Online, voila qui pourrait joliment occuper un mois d'août.