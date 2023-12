7 sets d'icônes emblématiques de retour pour vos avatars Switch

25 décembre et 1e janvier : WarioWare Move It!

26 décembre et 2 janvier : Metroid Prime Remastered

27 décembre et 3 janvier : Fire Emblem Engage

28 décembre et 4 janvier : Le Retour de Détective Pikachu

29 décembre et 5 janvier : Kirby’s Return to Dreamland Deluxe

30 décembre et 6 janvier : franchise Pikmin

31 décembre et 7 janvier : Super Mario RPG

Ces dernières semaines, Nintendo n'a pas lésiné sur les moyens de nous faire craquer pour de nouveaux sets d'icônes Nintendo Switch Online, mais le rythme était tel qu'il est possible pour certains d'entre nous d'avoir manqué certaines occasions d'ajouter un avatar de joueur NSO qui nous ressemble.C'est donc plutôt une bonne idée de la part de Nintendo que d'offrir une seconde chance aux sets d'icônes jusqu'au 1e janvier 2024 : les icônes de Super Mario RPG, Pikmin, Fire Emblem Engage, Metroid Prime Remastered, WarioWare: Move It et Détective Pikachu Returns vont être proposées chaque jour dans l'application Nintendo Switch Online sur Nintendo Switch.Les avatars se construisent à partir d'artworks des personnages moyennant 10 points Platine, et de fonds/cadres vendus pour 5 points Platine. Notez que si votre abonnement NSO prend fin, vous conservez les icônes acquises.A partir du 1e janvier 2024, Nintendo reprendra la publication des sets d'icônes que vous auriez encore manqués pour compléter un peu plus vos collections. Avez-vous déjà profité de ces éléments vendus pour quelques points Platine pour vous offrir l'avatar de vos rêves ?Voici le programme des festivités :Source : NintendoWire.com (capture via GoNintendo