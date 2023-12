Super Mario Odyssey : un potentiel remède contre la dépression selon une étude

L'entraînement au jeu vidéo peut être une intervention efficiente en termes de coût et réalisable pour les patients souffrant de troubles mentaux majeurs, qui peut être utilisée en conjonction avec le traitement et la thérapie habituels.

Les résultats indiquent qu'après six semaines d'entraînement, le groupe ayant joué au jeu vidéo en 3D [le groupe 'Super Mario Odyssey'] a montré une diminution significative de la proportion de participants présentant des niveaux cliniquement significatifs de symptômes dépressifs par auto-évaluation et une motivation moyenne d'entraînement plus élevée par rapport au groupe de contrôle actif".

46 participants ont pris part à cette étude clinique dans laquelle 3 groupes ont été étudiés, chacun utilisant une "thérapie" différente : pour les uns, c'était le traitement classique "CogPack", pour les autres, de jouer à Super Mario Odyssey. Aucun n'était passionné de jeu vidéo dans cette étude.Vous avez bien lu : un groupe de chercheurs s'est dit que Super Mario Odyssey était de nature à pouvoir aider les gens à se sentir mieux, et les résultats de leur étude sont sans appel. En effet, le groupe jouant à Super Mario Odyssey a constaté une baisse de 50% de ses symptômes dépressifs.Ce superbe résultat vient conforter notre idée à PN que les jeux vidéo sont plutôt bons pour la santé, et voici la conclusion de l'étude concernant son analyse :Si on essaie de comprendre un peu mieux comment les chercheurs ont sont venus à utiliser le jeu vidéo comme mode de traitement de patients atteints de troubles mentaux majeurs, on comprend que le processus mental humain repose sur deux aspects : la cognition (qui comprend des activités comme la perception, la mémoire, la résolution de problèmes et l'utilisation d'informations dans sa tête) et l'affect, qui représente la dimension émotionnelle de notre vie mentale sujette à notre propre expérience de vie et nos humeurs.Bien entendu, les joueurs n'ont pas fait que jouer à Super Mario Odyssey : ils ont été invités à parcourir des environnements 3D dont le traitement reposait sur l'hippocampe de notre cerveau, agissant de fait sur les fonctions inhérentes à cette zone du cerveau.L'étude, d'une durée de six semaines, s'est conclue par une série de tests pour mesurer les changements entre les 3 groupes, au profit du groupe ayant pratiqué Super Mario Odyssey parmi les thérapies proposées :Comme toute étude, celle-ci a ses biais : d'une part le nombre de sujets (46 c'est assez peu) et d'autre part le fait que chacun était au courant de la thérapie qui allait lui être proposée, ce qui peut biaiser les réponses apportées en fin d'étude. Il n'en reste pas moins que le sujet nous semblait intéressant à rapporter, dans un contexte où de plus en plus, le jeu vidéo est remis en cause surtout lors d'événements tragiques.Etude complète accessible ici en anglais : “Effects of a video game intervention on symptoms, training motivation, and visuo-spatial memory in depression” Sources : Frontiers in Psychiatry via Psypost.org via MyNintendoNews