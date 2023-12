7359 yens : l'action Nintendo à un niveau record historique !

On the last trading day of the year, Nintendo shares *finally* top their Wii-era highs from 2007 to reach a new record. pic.twitter.com/r7yqBaH6LU — Gearoid Reidy リーディー・ガロウド (@GearoidReidy) December 29, 2023

7359 yens pour une action, c'est le montant qu'il fallait débourser à la cloture de la Bourse de Tokyo pour acheter une action Nintendo. C'est une somme astronomique dans le sens où jamais, au cours de son histoire, l'action n'est montée aussi haut.Il faut d'ailleurs, comme le montre ce graphique historique de Google Finance , remonter au 2 novembre 2007 pour revenir au précédent pic, on était alors à 7050 yens. La crise des subprimes puis l'échec de la Wii U rendront illusoires les rêves des investisseurs de voir l'action remonter autant... jusqu'à ce jour.Cette année 2023 a permis de constater des performances incroyables de la part de la plupart des indices boursiers, et de certaines entreprises en général. Nintendo fait partie de celles-là avec son action à 7359 yens ce 29 décembre 2023.C'est difficile de savoir si c'est justifié, car la performance passée n'augure pas des perspectives futures en matière de boursicotage, car il semblerait que les investisseurs aient deux approches possibles.D'une part l'excellente année 2023 qui signalera un dividende sympathique à la fin de l'exercice fiscal au 31 mars 2024 grâce au succès de Super Mario Bros Le Film, de la bonne santé de la Switch avec les sorties de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Super Mario Bros Wonder, sans oublier Pikmin 4 qui surtout au Japon a été un énorme succès.D'autre part, la perspective de voir Nintendo lancer une nouvelle console en 2024 : après l'immense succès de la Switch, beaucoup misent sur le fait que Nintendo continuera sur sa lancée.Quelle que soit l'Ecole derrière laquelle se retrouvent ceux qui ont acheté une action Nintendo ce vendredi 29 décembre 2023, cette situation permet à la Direction générale de Nintendo d'entamer 2024 avec sérénité... mais aussi le stress de devoir répondre aux attentes d'investisseurs qui, d'une certaine façon, traduisent aussi les attentes des joueurs.La Bourse de Tokyo est maintenant fermée, et ne rouvrira que le 2 janvier 2024.Source : GoNintendo